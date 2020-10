Volkswagen Taos: conheça o SUV médio que será lançado no Brasil em 2021

Na dianteira, destaque para uma linha em LED que atravessa a grade e une os faróis. O capô tem vincos bem marcados e o para-choque é “rasgado”. As caixas de roda têm formato “quadrado” (com cantos arredondados) e trazem molduras plásticas. A traseira é limpa, com faróis verticais, extrator e aerofólio de teto.

Para o interior, a marca prometeu acabamento caprichado, com materiais soft touch e couro no painel. Serão dez opções de cor para a luz ambiente. O painel combina quadro de instrumentos digital configurável com a tela de 10 polegadas do sistema multimídia VW Play.

(foto: Volkswagen/Divulgação)

O novo Volkswagen Taos se encaixa entre o T-Cross e o Tiguan Allspace, ficando mais competitivo para encarar o Jeep Compass, com versões que devem variar entre R$ 130 mil e R$ 160 mil.

O novo SUV médio será oferecido apenas com motorização 1.4 turboflex, com 150cv de potência e 25,5kgfm de torque, além de câmbio automático de seis marchas. O modelo chega ao mercado brasileiro no segundo trimestre de 2021.

A Volkswagen confirmou que o Taos vai trazer, provavelmente nas versões mais caras, assistentes como frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestre, controle de cruzeiro adaptativo com função stop and go, detector de tráfego traseiro, sensor de ponto cego, luz de conversão dinâmica e farol alto automático.