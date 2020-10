Vice da Chapecoense garante permanência de Louzer e detona o Cruzeiro: ‘Tem que cair para a Série C’

Dirigente reclamou da postura da diretoria celeste na negociação com o treinador da Chape

O vice-presidente de futebol da Chapecoense, Mano Dal Piva, garantiu que o técnico Umberto Louzer seguirá no comando do time catarinense e detonou a postura da diretoria do Cruzeiro, que teria procurado diretamente o treinador sem conversar primeiro com a cúpula da Chape.

“O Cruzeiro tem que cair para a Série C. Começar tudo lá embaixo. Faltou respeito e educação. Se fosse com a Chapecoense, procuraríamos o Cruzeiro e depois o treinador. Isso não é postura ética que esperamos no futebol”, frisou.

“Ficamos sabendo da proposta pelo Umberto Louzer, que nos comunicou. Ele vai ficar. Já conversamos e ele estará no banco na partida de hoje contra o CRB”, acrescentou Mano Dal Piva, que está com a delegação em Alagoas para o jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Questionado mais uma vez pela reportagem sobre a permanência do treinador, Piva foi enfático: “Sim. Ele continuará. Ponto final”.

Depois de ter convites recusados por Lisca e Felipão, o Cruzeiro partiu para o ‘plano C’ e tinha acertado os detalhes para contratar Umberto Louzer, de 40 anos.

O treinador havia aceitado as condições oferecidas pela Raposa. Agora, contudo, Louzer recuou e vai ficar na Chapecoense. A informação foi confirmada por um membro de seu estafe.

A diretoria do time de Santa Catarina conversou durante a noite dessa terça-feira com Louzer. Segundo apurou a reportagem, a Chapecoense igualou a proposta feita pelo Cruzeiro ao treinador. Dessa forma, Louzer garantiu que permaneceria.

Procurado, o Cruzeiro disse que não vai se posicionar sobre especulações. O clube já havia, nessa terça-feira, preparado a oficialização de Louzer. A arte do anúncio acabou vazando nas redes sociais.

Louzer treinou clubes como Guarani (2018), Villa Nova (2019) e Coritiba (2019). Ele começou a carreira como auxiliar-técnico do Paulista de Jundiaí e ocupou o mesmo cargo no Guarani, onde trabalhou com Lisca. De acordo com seu perfil no Instagram, ele tem a licença A do curso de treinadores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).