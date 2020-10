No Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito participe do CoopTalks Crédito!

Promovido pelo MundoCoop, o CoopTalks Crédito, evento online e ao vivo, acontece dia 15 de outubro e reunirá importantes personalidades e especialistas do cenário econômico global e representantes das principais instituições financeiras cooperativas do Brasil e do exterior.

Conheça os temas que serão debatidos:

Gestão e Governança: O papel do cooperativismo de crédito nos novos rumos da economia

O papel do cooperativismo de crédito nos novos rumos da economia Perspectiva Sistêmica e Global: A visão do cooperativismo nacional e internacional

A visão do cooperativismo nacional e internacional Inovação: O futuro das instituições financeiras cooperativas do Brasil

O futuro das instituições financeiras cooperativas do Brasil Top Coopers: líderes do cooperativismo

Conheça os painelistas:

Marcio Lopes – Presidente da OCB

Manfred Dasenbrock – Presidente do Sicredi

Alzimiro Thomé – Presidente da Central Cresol Baser

Moacir Krambeck – Presidente da Ailos

José Maria – Presidente da Unicred

Kedson Macedo – Presidente da Confebras

João Carlos Spenthof – Presidente FGCOOP

Marco Almada – Presidente do Sicoob

Luis Artur Nogueira – Economista

Ênio Meinen – Coordenador Técnico CECO

Greg Newman – Gerente de Comunicação da WOCCU

Paulo de Souza – Diretor de Fiscalização do BC

Thomas Eckshimidt – CEO de Capitalismo Consciente

Andrea Iorio – Especialista em inovação

Carlos Alberto – Diretor da Cosinergia

Rodrigo Gouveia – CEO da PromoCoop

Renato Mendes – Palestrante de inovação

Davi de Moura Costa – Professor FEARP/USP

