Homem é preso suspeito de tomar veículo de assalto e atropelar duas crianças durante fuga em Contagem

A vítima do roubo é um motorista de aplicativo. Ele contou que foi rendido por dois homens, sendo um armado, na avenida Nacional, no bairro Xangri-lá. A Polícia Militar (PM) foi acionada e se posicionou nas vias de fuga da região quando se deparou com o veículo.

Segundo o cabo Leonardo Guedes, da 131ª Companhia, quando a PM tentou abordar o suspeito, ele fugiu em alta velocidade, avançou paradas obrigatórias e até pegou a contramão em uma via movimentada.

“Ao chegar à rua José Ribeiro da Silva, ele foi tentar acessar um beco, para fazer com que a gente não conseguisse alcançá-lo, e atropelou duas crianças. Ele ainda bateu o veículo na parede e em outro veículo. A gente alcançou ele dentro de uma residência.”

No imóvel, conforme o policial, o suspeito tentou se passar por um conhecido dos moradores. “Encontramos ele dentro do banheiro. Segundo ele, ia tomar um banho, porque ele era muito amigo da proprietária. Procedemos com a prisão dele”, disse.

De acordo com o militar, o homem já foi preso anteriormente por roubo, receptação e porte ilegal de arma.

As crianças tiveram apenas escoriações e foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca.

Com informações de Amanda Antunes