A vítima identificada como Alisson Alves, de 19 anos, foi alvejada com vários disparos, nesta terça-feira, 13, em Sete Lagoas.

O crime ocorreu no bairro Nossa Senhora de Lourdes, sendo cerca de quatro tiros, ainda sem mais informações sobre a autoria e motivação do crime.

A Polícia Militar, já está no local para as providências, bem como a Polícia Civil com a perícia para a liberação do corpo, para para Instituto Médico Legal- IML. O SAMU confirmou o óbito.

*Matéria em atualização