Anatel apresenta avanços digitais e na regulamentação do setor de radiofusão

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizará, na próxima quarta-feira, dia 14 de outubro, a partir das 10h, evento de lançamento dos requisitos técnicos para serviços de radiodifusão e de apresentação das experiências da Agência no Governo Digital.

Além de tratar dos principais aspectos da nova regulamentação afeta aos serviços de radiodifusão, serão abordados avanços importantes em Governo Digital como o desenvolvimento de aplicativos para celular e módulos do SEI.

Estão confirmadas as participações do ministro das Comunicações, Fábio Faria; do secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Vitor Elísio; do secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão; do secretário especial de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Andrade e dos membros do Conselho Diretor da Agência.

A apresentação poderá ser acompanhada pelo Portal da Anatel na página de Trasmissões ao vivo e no canal da Anatel no YouTube.

Fonte: Anatel