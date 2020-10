Lembra-se que falei na última edição da indignação dos torcedores cruzeirenses com a atual crise que vive a Instituição Cruzeiro Esporte Clube após “o rombo financeiro” dos últimos gestores?

Nosso bate papo teve inicio quando mencionei sobre a pedra atirada por um torcedor no carro de um dos acusados de participação dos desvios, o ex-diretor Itair Machado.

Não sou Magistrado e nem autoridade para julgar tenho, mas o “agredido” se declarou tão culpado que nem queixa quis registrar, por não ter argumentação para defender-se no Boletim Policial.

Assim penso eu.

Fato é que “nesse disse me disse” a falida Instituição Cruzeiro que está “pagando o pato”, pois a Justiça até o momento não puniu ninguém.

Fica uma pergunta no ar: Quem é o culpado?

Quem dará a sentença final?

Aproveitando o tema eu pergunto: Quem é o culpado ou inocente no Supremo Tribunal Federal?

Pela manhã alguém determina solta, à noite o outro determina prende, enquanto isso o cara foge (kkkkkkkkkk).

Tem tudo a ver com a “Política suja” nesse país.

Estamos vivendo dias que antecedem a eleições Municipais no Brasil, e vamos eliminar nomes que representam sujeira, corrupção, desonestidade até alcançarmos o alto escalão brasileiro.

A indignação do povo está espalhada por todos os cantos do país quando deparamos com desonestidade em busca do poder e dinheiro sujo através da política.

Sinceramente, acho que quando dizem “a Justiça é cega” todos estão corretíssimos, até mesmo porque cego não é aquele que não enxerga, e sim aquele que não quer ver, e tem casos que só eles não veem.

Não entendo como a Lei que é interpretada por “homens sábios”, lida, vista e dita de diversas formas onde eles absolvem ou condenam de forma a contradizer eles próprios.

Juro que não entendo!

Vamos limpar essa sujeira que existe em nosso país, começando pela nossa cidade.

Não jogue fora o seu voto, faça uma análise da capacidade, qualificação, integridade, caráter de quem você irá escolher para te representar nos próximos quatro anos.

Se as coisas não derem certo, não pergunte: “Quem é o culpado”.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha