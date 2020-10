Oportunidade de Emprego; confira

Cargo: Assistente Comercial

Sexo: Masculino/Feminino

Idade: 25 a 35 anos

Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira em horário comercial.

Local: Sete Lagoas/MG.

Salário: Será apresentado na entrevista

Escolaridade: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins

Perfil: Vendas, liderança e gestão.

Buscamos profissional dinâmico e que goste da área de vendas, liderança, lidar com pessoas e trabalhar em equipe. Que tenha boa comunicação verbal, seja carismático, proativo e almeja desenvolvimento profissional.

Atividades a serem desenvolvidas: Apoiar no desenvolvimento de propostas e estratégias comerciais, realizando a promoção de cursos da instituição identificando as necessidades dos clientes. Atuação de vendas interna e externa. Acompanhamento de processo de venda e pós-venda através de telefonemas e visitas.

Experiência: Atuação comprovada de no mínimo 01 ano na área comercial. Preferencialmente no ramo de Educação.

Os interessados deverão enviar o e-mail: recrutamentocentroeducacional@gmail.com colocando na descrição do assunto o nome da vaga “Assistente Comercial” até dia 23/10/2020.