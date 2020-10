Democrata vence o Ipatinga, entra no G4 e diminui diferença para o líder Pouso Alegre

Após sete meses de paralisação, o Democrata reestreou no Campeonato Mineiro do Módulo II com o pé direito. Tendo que superar o calor e um gramado ruim, o Jacaré conquistou o triunfo e entrou no G4 da tabela de classificação. Com gol de Guilherminho, na etapa final, o time de Sete Lagoas pulou do 5º para o 3º lugar,

Com novidades em relação ao time que entrou em campo pela última , em março, o técnico Paulinho Guará, promoveu a estreia de 3 reforços na formação titular, além de uma mudança no posicionamento tático do meia Diego Esch. Meia ofensivo de origem, o carioca de 22 anos foi deslocado para jogar recuado ao lado do volante Rafinha, ganhando a posição de Gazu.

“O Diego é um jogador com grande qualidade no seu passe, que tem a capacidade de quebrar linhas. Ganhamos muito com ele na saída de bola, além dele ter voltado muito bem fisicamente, voltou mais leve”. Esclareceu Paulinho Guará.

Com amplo domínio da partida desde o primeiro minuto de jogo, apesar de jogar fora de casa, quem tomou a iniciativa foi o Jacaré. Buscando a todo o momento o gol, o Democrata fez um primeiro tempo sólido na defesa reforçada pelo zagueiro Carciano, emprestado pelo Coimbra. Com um ataque incisivo, que teve como destaque o meia atacante Isaac e maior posse de bola, o time de Guará trabalhava as jogadas pelos flancos, e tinha em Isaac um elemento surpresa vindo de trás.

Já o Ipatinga demonstrou pouca criatividade e tinha como arma ofensiva o experiente atacante Paulo Rangel. Ligações diretas eram tentadas a todo momento, buscando o centroavante, entretanto a defesa bem postada do Jacaré conseguia neutralizar os lances do Tigre.

No segundo tempo, devido ao forte calor no Vale do Aço e também em função da falta de ritmo de jogo, a intensidade do Jacaré diminuiu, foi quando o Ipatinga se lançou mais ao ataque. O Democrata passou a ter o contra-ataque a seu favor. João Sala teve duas oportunidades claras de gol, a primeira aos 8 minutos do segundo tempo e logo em seguida aos 11 minutos.

Aos 37 minutos da segunda etapa, o capitão Rafinha ganhou uma bola no meio de campo e fez um lançamento longo em direção a Guilherminho, que bateu a defesa do Tigre, driblou o goleiro Paulo Victor e marcou o gol da vitória do Jacaré.

“Antes do jogo falei para o grupo de jogadores que quem iria decidir seria o banco de reservas. Sabia que o Ipatinga era um time mais pesado, que iria cansar, e aqueles que entrassem no jogo iriam fazer a diferença. A nossa grande vantagem é essa, temos um banco muito qualificado”, Destacou Paulinho Guará.

Com a vitória o Democrata subiu para a 3º colocação com 12 pontos. O próximo compromisso do Jacaré será contra o líder Pouso Alegre, que apenas empatou na rodada diante do Mamore.

“Estamos preparados, vamos trabalhar forte durante a semana para procurar surpreender o Pouso Alegre, sabemos da qualidade deles, são os líderes, mas vamos procurar a vitória em casa também”. Relatou Paulinho Guará.

Seguem os outros resultados da 7ª rodada:

Betim 1 x 0 Nacional de Muriaé

CAP de Uberlândia 1 x 2 Athletic de São João Del Rey

Serranense 3 x 0 Guarani de Divinópolis

Tupi 0 x 1 Democrata de Governador Valadares

Pouso Alegre 0 x 0 Mamoré

Veja a classificação atualizada:

Posição Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º POUSO ALEGRE 17 7 5 2 0 9 4 5 81

2º ATHLETIC CLUB 13 7 4 1 2 11 6 5 62

3º DEMOCRATA SL 12 7 3 3 1 11 6 5 57

4º NAC MURIAÉ 11 7 3 2 2 7 5 2 52

5º DEMOCRATA GV 11 7 3 2 2 4 3 1 52

6º BETIM FUTEBOL 10 7 3 1 3 8 8 0 48

7º GUARANI 10 7 3 1 3 5 10 -5 48

8º IPATINGA 08 7 2 2 3 7 6 1 38

9º SERRANENSE 08 7 2 2 3 5 7 -2 38

10º TUPI 06 7 1 3 3 6 9 -3 29

11º CAP UBERLÂNDIA 04 7 1 1 5 5 8 -3 19

12º MAMORÉ 04 7 0 4 3 0 6 -6 19

por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo