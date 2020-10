I Congresso Internacional de Música Coral Infantojuvenil Um Novo Olhar reúne pela internet especialistas de vários países entre 15 e 18 de outubro

Congresso, que terá todas as suas atividades transmitidas ao vivo pelo canal Arte de Toda Gente, no Youtube, é parte da programação do Projeto Um Novo Olhar, parceria da Funarte com a UFRJ.

A prática do canto coral é um instrumento poderoso na educação de crianças e jovens, não somente em música, mas também no que diz respeito a sua formação social, estimulando o trabalho coletivo, a organização, a concentração, a disciplina, o respeito ao próximo e a inclusão. Trabalhar com esse público, no entanto, demanda conhecimentos específicos e é justamente a capacitação de regentes para essa faixa etária um dos principais focos do I Congresso Internacional de Música Coral Infantojuvenil – Um Novo Olhar. O encontro é uma realização conjunta do Projeto Um Novo Olhar com o Fórum Virtual de Regentes Corais Infantojuvenis – Projeto de Extensão Universitária da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), o Coral Espaço Feliz – Lar Donato Flores, de Tatuí, São Paulo e o Coro Curumins – Projeto de Extensão da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES). Suas atividades acontecerão em ambiente virtual, com webinars transmitidos pelo canal Arte de Toda Gente, no Youtube.

Os objetivos principais co congresso são incentivar as reflexões sobre os caminhos plurais da atividade coral voltada para o público infantojuvenil, dar a oportunidade de divulgação para trabalhos e pesquisas e ampliar o intercâmbio entre instituições que desenvolvem trabalhos voltados para esse público, em âmbito nacional e internacional. A programação inclui nove webinars, que contarão com a presença de destacados profissionais da música coral do Brasil e do exterior, do meio artístico e/ou acadêmico, promovendo a troca de experiências e saberes.

O evento, que acontece entre os dias 15 e 18 de outubro, é parte da programação do Projeto Um Novo Olhar, parceria da Fundação Nacional de Artes – Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com curadoria de sua Escola de Música.

Inscrições e currículos de todos os participantes estão disponíveis no site do projeto – www.umnovoolhar.art.br Confira a seguir a programação completa do evento

Programação

15/10 (QUINTA-FEIRA)

09:30 | Abertura do Congresso

Ana Lúcia Gaborim, Fórum Virtual de Regentes de Coros Infantojuvenis – UFMS

Luís Gustavo Laureano – Lar Donato Flores-SP

Maria José Chevitarese – UFRJ

Paulo Paraguassú – FAMES

10:00 | Conferência – Maria Guinand (Caracas, Venezuela)

Mediação: Ana Lúcia Gaborim (Campo Grande-MS) e Maria José Chevitarese (Rio de Janeiro-RJ)

11:30 | Lançamento de livros

Lançamento da coleção 20 Rondas Infantis de Edino Krieger – Projeto Um Novo Olhar Partituras para free download

Criando Arte Através da Excelência do Canto Coral de Henry Leck e Flossie Jordan

Tradução: Aderbal Soares, Editora Pró Coral (São Paulo, SP)

Organização: Lilia Valente (São Paulo, SP)

Canto Coral Infantojuvenil: reflexões e ações

Organização: Débora Andrade (São João del Rei, MG)

15:00 | Muda vocal: processos fisiológicos e processos de aprendizagem

Mediação: Luís Gustavo Laureano (Votorantim-SP) e Paulo Paraguassú (Vitória-ES)

Ana Leonor Pereira (Lisboa, Portugal)

Cláudia Pacheco (São Paulo, SP)

20:00 | Elaboração e captação de recursos para projetos corais

Mediação: Ana Lúcia Gaborim (Campo Grande-MS) e Luís Gustavo Laureano (Votorantim-SP)

Alice Nascimento (Vitória, ES)

Marino Galvão (Curitiba, PR)

Oleide Lelis (Londrina, PR)

16/10 (SEXTA-FEIRA)

10:00 | Preparação vocal em coros infantojuvenis

Mediação: Ana Lúcia Gaborim (Campo Grande-MS) e Luis Gustavo Laureano (Votorantim-SP)

Juliana Melleiro (Campinas, SP)

Lúcia Passos (São Leopoldo, RS)

Lucy Schimiti (Londrina, PR)

15:00 | A escrita para coros infantojuvenis: composições e arranjos

Mediação: Maria José Chevitarese (Rio de Janeiro-RJ) e Paulo Paraguassú (Vitória-ES)

Sven Kristersson (Malmö, Suécia)

Cezar Elbert (São Paulo, SP)

Tim Rescala (Rio de Janeiro, RJ)

20:00 | Um novo olhar: incluindo através da música coral

Mediação: Maria José Chevitarese (Rio de Janeiro-RJ) e Paulo Paraguassú (Vitória-ES)

Bianca (Goiânia, GO)

Cláudia Cunha (Natal, RN)

Grupo Vozes Especiais (Campo Grande, MS)

17/10 (SÁBADO)

10:00 | Critérios para seleção de repertório

Mediação: Ana Lúcia Gaborim (Campo Grande-MS) e Maria José Chevitarese (Rio de Janeiro-RJ)

Angela Burgoa (Mendoza, Argentina)

Mara Campos (São Paulo, SP)

Regina Kinjo (São Paulo, SP)

15:00 | Formação de regentes corais infantojuvenil

Mediação: Ana Lúcia Gaborim (Campo Grande-MS) e Paulo Paraguassú (Vitória-ES)

Elisa Dekaney (Syracuse, USA)

Marisa Fonterrada (São Paulo, SP)

Yara Campos (São Paulo, SP)

20:00 | Atividade coral em Projetos sociais

Mediação: Maria José Chevitarese (Rio de Janeiro-RJ) e Luis Gustavo Laureano (Votorantim-SP)

Glória Caputo e Eliane Fonseca (Belém, PA)

Yuli Andrea Martinez (Salvador, BA)

Silmara Drezza (Jundiaí, SP)

18/10 (DOMINGO)

12:00 | Mostra de Coros Infantojuvenil

Sobre o projeto:

Desenvolvido conjuntamente pela Funarte e pela UFRJ, por meio da Escola de Música da Universidade, o Um Novo Olhar tem como alvo promover a inclusão e o acesso de crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência, por meio das artes e da capacitação de professores e de regentes para coro. Com a exibição online de performances de artistas e vídeo podcasts (vodcasts) sobre arte e acessibilidade; e com uma série de publicações, o projeto tem também o objetivo de ampliar a percepção de toda a sociedade sobre as deficiências.

Serviço:

I Congresso Internacional de Música Coral Infanto Juvenil – Um Novo Olhar

Quando: de 15 a 18 de outubro de 2020

Transmissão pelo canal Arte de Toda Gente, no Youtube

Site: www.umnovoolhar.art.br

Realização: Fundação Nacional de Artes – Funarte e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Curadoria: Escola de Música da UFRJ

Atividades, ações e mais informações disponíveis no site do projeto.

