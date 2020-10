Democrata vence fora de casa na volta do Módulo II e chega ao G4; torcida é trunfo para próximo jogo

Com mais volume de jogo e várias chances criadas, o Democrata venceu o Ipatinga, nesse sábado, (10), no Vale do Aço, por 1 x 0, na retomada do campeonato mineiro do Módulo II. Guilherme Junio marcou o gol da vitória, aos 37 minutos da segunda etapa. Com os três pontos fora de casa, o Jacaré chegou ao terceiro lugar na tabela de classificação do campeonato com 12 pontos, atrás de Pouso Alegre (16) e Athletic (13).

O time de Sete Lagoas comandou as ações ao longo dos 90 minutos e criou várias oportunidades nos dois tempos da partida. Até que, em jogada rápida, ainda no campo de defesa, Rafinha recuperou uma bola antes de fazer ótimo lançamento para Guilherme Junio que, sozinho, teve frieza para driblar o goleiro João Victor antes de bater para o gol vazio, decretando o triunfo democratense.

Após a partida, o técnico Paulinho Guará valorizou o grupo que soube buscar o resultado. “Os jogadores têm entendido a metodologia de trabalho com intensidade alta para defender e atacar. O que nos dá tranquilidade é o domínio do jogo que a gente teve. Vamos dar continuidade em busca da classificação”, comentou o treinador.

O Democrata tem mais uma semana cheia de trabalho antes do próximo jogo, no sábado (17), às 16h, na Arena do Jacaré, contra o líder do campeonato, Pouso Alegre. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as partidas acontecem sem a presença de torcida, com portões fechados.

Ingresso virtual

Mas, o torcedor pode demonstrar o seu apoio comprando o ingresso virtual. É mais uma iniciativa da diretoria para que a torcida possa “fazer a sua parte”, na próxima semana. No link AQUI os torcedores poderão comprar o “ingresso” para o confronto diante do Pouso Alegre por R$ 10. O pagamento é rápido e fácil pelo cartão de crédito ou boleto bancário.

Por Marcelo Paiva