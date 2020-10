Acidente entre caminhão e dois carros deixa um morto e três feridos na BR-040, em Minas

Motorista de um dos carros envolvidos no acidente deixou o local da batida antes da chegada da PRF e ainda não foi localizado

Um grave acidente entre um caminhão e dois carros terminou com uma pessoa morta e ao menos três feridas no início da manhã deste domingo (11) na BR-040, na altura do quilômetro 587, em Itabirito, na região Central do estado.

O Corpo de Bombeiros informou que um Peugeot, de cor prata, derrapou na pista, rodou e acabou batendo de frente com um caminhão, que seguia no sentido contrário. O motorista de Golf, também prata, que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo, perdeu o controle e também se envolveu no acidente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dentro do Peugeot estavam quatro pessoas. Uma delas se encontrava com parada cardiorrespiratória (PCR) quando os bombeiros chegaram a rodovia. A equipe do helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu no local.

Os outros três feridos foram socorridos por equipes médicas da Via 040, que administra a rodovia, e encaminhados para hospitais da região. Já o motorista do caminhão não se feriu. O condutor do Peugeot abandonou o veículo após a batida e ainda não foi localizado.

Fonte: Itatiaia