Cruzeiro x Oeste: time de Ney Franco encara o lanterna da Série B

Qualquer resultado que não seja o triunfo deixará a Raposa afundada no Z-4

O clichê ‘duelo dos desesperados’ se faz valer quando entrarão em campo Oeste e Cruzeiro, neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Se vem de derrota para o Sampaio Corrêa em casa e amarga a 18ª colocação, a Raposa encara o lanterna da competição, com apenas seis pontos. O time do interior paulista conquistou apenas uma vitória até aqui.

Em outras circunstâncias, a Raposa seria considerada favorita absoluta para a conquista dos três pontos. Mas o desempenho baixo do time de Ney Franco, a falta de confiança e a pressão sofrida pela equipe nos últimos dias deixa o cenário incerto.

Ney Franco deve fazer algumas alterações para voltar a vencer. Uma delas pode ser a presença do jovem atacante Zé Eduardo, que teve boas passagens por Villa Nova e América-RN, já que os atacantes do Cruzeiro vêm deixando a desejar.

O zagueiro Cacá pode voltar à titularidade. Ele ficou no banco na última rodada e entra no lugar de Ramon para formar a dupla de zaga com Manoel, que vem se destacando pelos gols marcados.

O provável Cruzeiro para domingo deverá ser Fábio; Daniel Guedes, Manoel, Ramon (Cacá) e Giovanni; Henrique, Machado e Régis; Airton, Zé Eduardo (Sassá) e Arthur Caíke.

Adversário

Oeste amarga sequência de cinco derrotas e tenta diminuir a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No clube paulista há quem diga que o Cruzeiro seja o adversário ideal para o início da recuperação do Oeste na Série B.

O técnico Thiago Carpini deverá mandar a campo o time com Luiz; Eder Sciola, Renan Fonseca, Caetano e Gustavo Salomão; Betinho (Nilton), Yuri, Caio e Marlon (Luan); Mazinho e Welliton.

Oeste x Cruzeiro

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Motivo: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Data: Domingo, 11 de Outubro

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Auxiliares: Natal da Silva Ramos Júnior (TO) e Fernando Gomes da Silva (TO)

Oeste

Luiz; Eder Sciola, Renan Fonseca, Caetano e Gustavo Salomão; Betinho (Nilton), Yuri, Caio e Marlon (Luan); Mazinho e Welliton. Técnico: Thiago Carpini

Cruzeiro

Fábio; Daniel Guedes, Manoel, Ramon (Cacá) e Giovanni; Henrique, Machado e Régis; Airton, Zé Eduardo (Sassá) e Arthur Caíke. Técnico: Ney Franco