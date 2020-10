5 dicas para se proteger de fraudes no cartão de crédito

Diante da pandemia, compras online aumentaram e uso de cartão de crédito também; é preciso priorizar a segurança

Com a pandemia de Covid-19, as compras online cresceram exponencialmente no primeiro semestre do ano. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) e a Konduto houve um aumento de 40% no número de vendas on-line. Essa nova realidade, revelou outro comportamento: o uso do cartão de crédito como forma de pagamento também cresceu.

Esse movimento, apesar de muito positivo para a economia nacional, trouxe outros reflexos, como o alerta às fraudes no cartão. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), há um grande investimento em segurança feito por instituições financeiras, totalizando cerca de R$ 2 bilhões.

Apesar disso, o Brasil ocupa o posto de segundo país da América Latina que mais registra golpes no cartão de crédito quando há utilização no meio virtual, segundo pesquisa da Visa. Portanto, todo cuidado é pouco e é fundamental se prevenir e evitar dores de cabeça. Veja, agora, uma série de dicas para se proteger de fraudes no cartão de crédito:

1. Desconfie de ofertas boas demais

Entre os principais golpes em compras com o cartão de crédito estão aquelas ofertas de produtos “boas demais para serem verdade”. Ao clicar nesses anúncios e inserir seus dados, os golpistas roubam as informações e podem fazer uma fraude no cartão de crédito.

2. Verifique as informações da empresa

Você conhece a loja na qual está fazendo a compra? Está no app original da empresa ou clicou em anúncios em redes sociais? Certifique-se de que a empresa na qual você está comprando é uma empresa segura.

Dessa forma, busque informações sobre a reputação e confira se há mecanismos de certificação ou proteção, como o cadeado no campo da URL do site. Além disso, ainda há sites nos quais podem ser verificadas informações sobre a empresa, por exemplo: Consumidor.Gov ou ReclameAqui.

3. Seja financeiramente organizado(a)

Como ser organizado ajuda a evitar fraudes no cartão de crédito? Simples: sabendo o que gasta e quanto gasta todo mês, favorece o controle das finanças e a identificação de erros/golpes. Além disso, estipulando um valor a ser gasto no mês inibe qualquer desvio de dinheiro que não foi programado.

4. Utilize sua rede privada de conexão

Ainda que a disponibilização de redes Wi-Fi públicas e de outros estabelecimentos seja um facilitador, usar uma rede aberta te expõe a riscos. Portanto, ao realizar uma compra usando esse tipo de rede, seus dados também podem se tornar públicos, incluindo seu cartão de crédito.

5. Priorize o uso do cartão de crédito virtual

Embora funcione exatamente como um cartão de crédito tradicional, o cartão virtual oferece mais segurança nas compras feitas pela internet. A grande diferença é que o cartão virtual, na maioria das instituições, conta com uma numeração é temporária, assim como o código de segurança.

Assim, ao gerar um cartão virtual no app do banco, o titular tem um tempo específico para usá-lo com aquela configuração. Ao acessar novamente, serão apresentados outros números, aumentando a segurança ao realizar compras online e reduzindo as chances de fraudes, clonagens e golpes.

Fonte: Itatiaia