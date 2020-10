Incêndio destruidor também na Lapinha da Serra, em Santana do Riacho

Um incêndio na vegetação da Lapinha da Serra, vilarejo mais alto da cidade de Santana do Riacho, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, destrói um dos pontos turísticos da Serra do Cipó e assusta moradores locais. O local é também muito frequentado por sete-lagoanos.

As chamas, que começaram início há três dias nas proximidades da cachoeira do Bicame, segundo informou o Corpo de Bombeiros, nesta sexta-feira (9), formam uma linha de fogo de aproximadamente 2 quilômetros de extensão.

A corporação informou ainda que o incêndio desce no sentido pé da serra, onde há risco de chegar ao vilarejo da Lapinha da Serra. Para tentar combater o fogo, 11 militares e 25 brigadistas trabalham em conjunto. Além da força humana, duas aeronave Air Tractors do Corpo de Bombeiros atuam na área atingida.

Para facilitar os trabalhos, a corporação instalou um Posto de Comando no vilarejo para facilitar no planejamento estratégico das ações de combate às chamas.

Incêndio

A área atingida está localizada dentro do Parque Estadual Serra do Intendente. O fogo teve início na tarde da última quarta-feira (7). Os brigadistas do próprio parque e os combatentes voluntários iniciaram os trabalhos contra o fogo no mesmo dia. Contudo, sem conseguir debelar as chamas sozinhos, o Corpo de Bombeiros foram acionados nessa quinta-feira (8) para ajudar nos trabalhos. Ainda não se sabe o que teria provocado o fogo.

Por Camila Kifer