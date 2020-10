Agências da Caixa não abrirão neste sábado e no feriado

A CAIXA informa que as agências do banco não abrirão neste sábado (10/10) e nem no feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12/10). O atendimento a serviços essenciais continua sendo feito normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Os pagamentos do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS seguem as datas já divulgadas.

Na terça-feira (13/10), cerca de 4 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial nascidos em agosto poderão sacar ou transferir os recursos da Poupança Social Digital. Foram creditados R$ 2,6 bilhões para esse público no Ciclo 2 de pagamentos do Auxílio Emergencial.

Os beneficiários do Saque Emergencial do FGTS, atualmente, podem sacar em espécie os trabalhadores nascidos até junho. O valor é de até R$ 1.045. Confira abaixo os calendários nos links:

http://www.caixa.gov.br/auxilio/

http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/saque-FGTS/

Assessoria Regional de Imprensa da CAIXA