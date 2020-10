PRF fará operação especial nas estradas mineiras durante feriado prolongado; possibilidade de chuva requer cuidado

Para o feriadão prolongado de 12 de outubro a expectativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de mais movimento nas estradas que cortam Minas a partir da tarde desta sexta-feira, quando muitos deixam o trabalho para emendar o feriado. Movimento intenso também é aguardado para a manhã deste sábado (10).

Para uma maior segurança, a PRF orienta que os motoristas prefiram viajar durante o dia, pois dá maior segurança para o motorista e para os passageiros. “Quem puder opte por viajar no sábado de manhã porque quando o motorista viaja durante o dia a viagem se torna mais segura, ele tem uma visibilidade melhor, não tem um problema tão presente do cansaço como acontece na noite, durante a madrugada. Por ter um campo visual melhor e maior ele pode muitas vezes ser capaz de evitar algumas situações de emergência que durante a noite talvez ele não conseguisse evitar”, explica o inspetor Aristides Júnior.

Durante o feriado a PRF fará uma operação especial de trânsito, que contará com cerca de 800 policiais pelas estradas de Minas. “Estaremos atentos a situações que ocorrem infelizmente em alguns deslocamentos, ou seja, alguns motoristas que se arriscam em ultrapassagens indevidas, que ao se depararem com congestionamentos tendem a transitar ou ultrapassar pelo acostamento, motoristas utilizando telefone celular, passageiros e às vezes até alguns motoristas sem utilizar o cinto de segurança”, ressalta Aristides.

O inspetor alerta ainda a população para a possibilidade de chuvas durante o feriado e diz que é preciso redobrar os cuidados para evitar acidentes. “Historicamente todo feriado chuvoso acaba se tornando violenta. A chuva só traz prejuízos para os motoristas, torna a pista escorregadia, compromete a visibilidade, exige um cuidado muito maior por parte do motorista, então a previsão de chuva para esse feriado realmente é um fator de grande preocupação e vai exigir muito mais prudência e é muito mais responsabilidade dos motoristas. Lembrando que aquela chuva fraca é mais perigosa do que a chuva forte, ela traz toda aquela sujeira que está acumulada no asfalto para cima, então o óleo vem para superfície do asfalto e isso acaba contribuindo para que a pista fique muito escorregadia.”

