Módulo II do Campeonato Mineiro será retomado neste sábado

Pouso Alegre é o líder do campeonato, com 16 pontos

A disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro será retomada neste sábado (10) após interrupção de 237 dias devido à pandemia da COVID-19. O torneio foi paralisado ao término da 6ª rodada, em 16 de março, e desde então a bola não rolou no interior de Minas.

A cinco rodadas do término da primeira fase do campeonato, as 12 equipes – Betim, Nacional de Muriaé, Ipatinga, Democrata de Sete Lagoas, CAP Uberlândia, Athletic Cub, Serranense, Guarani, Tupi, Democrata de Governador Valadares, Mamoré e Pouso Alegre – ainda disputam quatro vagas para o quadrangular final.

O Pouso Alegre é o líder do campeonato, com 16 pontos, sendo cinco vitórias e um empate. Além disso, é o único clube invicto na competição. Completando a zona de classificação para o quadrangular final estão Nacional de Muriaé (11 pontos), Athletic Club e Guarani, ambos com 10 pontos.

Na 11ª colocação está o CAP Uberlândia, com quatro pontos, e na lanterna – sem vencer uma partida sequer – o Mamoré, com três pontos. Pelo regulamento, as duas últimas equipes na classificação serão rebaixadas para a terceira divisão ao fim da 11ª rodada.

Regulamento

O modelo de disputa segue o mesmo de antes da parada. Mas, diferentemente do Módulo I, a competição possui um formato específico, sendo disputada na primeira etapa em turno único e com os quatro melhores times avançando para a próxima fase. Concluída a fase classificatória, os dois clubes com menor pontuação serão rebaixados.

A segunda etapa é um quadrangular final, em que as equipes jogarão entre si em sistema de ida e volta (turno e returno). Os dois clubes com maior número de pontos nesta fase serão consagrados campeão e vice-campeão.

Próximos jogos

Sábado, 10 de outubro de 2020

15h – Betim x Nacional de Muriaé (Arena Vera Cruz Betim)

15h30 – Ipatinga x Democrata Sete Lagoas (Ipatingão)

16h – CAP Uberlândia x Athletic Club (Parque do Sabiá)

19h – Serranense x Guarani (Arena do Calçado)

Domingo, 11 de outubro de 2020

10h30 – Tupi x Democrata GV (Estádio Municipal Radialista Mário Helênio)

15h30 – Pouso Alegre x Mamoré (Manduzão)