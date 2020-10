Via 040 inicia operação do feriado de 12 de outubro

Operação irá reforçar o quadro de funcionários e viaturas

A Via 040, um empresa do grupo Invepar, inicia amanhã, 9/10, a operação especial para os dias do feriado de 12 de outubro (Padroeira do Brasil). A partir de sexta-feira (9/10), até a volta do feriado na segunda-feira (12/10), são esperados na BR-040 cerca de 490 mil veículos. Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas que vão utilizar a BR-040 rumo aos principais destinos turísticos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, a concessionária irá reforçar o quadro de equipes e de viaturas, e não fará interdições para realização de obras nos dias de tráfego mais intenso.

O fluxo de veículos nos dias de operação representará, em média, um aumento de cerca de 40% em relação ao tráfego em dias normais. Por isso, as equipes serão reforçadas com colaboradores extras nas praças de pedágio e no atendimento de pista. Essas equipes se revezarão, em escalas, 24 horas por dia, buscando minimizar os impactos do grande aumento do fluxo de veículos no período.

Característica do tráfego durante o feriado:

* Sexta-feira (9/10) – Tráfego intenso a partir das 16h

* Sábado (10/10) – Tráfego intenso das 6h às 10h

* Domingo (11/10) – Tráfego normal

* Segunda-feira (12/10) – Tráfego intenso das 14h às 18h

Prestadores de serviço de pagamento automático

Para agilizar a passagem nas praças de pedágio, o motorista pode optar pelo pagamento automático, serviço oferecido por empresas credenciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O uso de tags de pagamento automático permite ao usuário passar pela praça sem necessidade de parar em uma das cabines. A lista de empresas credenciadas pode ser consultada no site da concessionária<http://via040.com.br/pages/pagamento-automatico>.

Condições de tráfego 24h:

Os motoristas também podem acompanhar as condições de tráfego pelo Twitter da concessionária e pelo site da Via 040<http://www.via040.com.br/>. Há também informações pelo Whatsapp, mediante solicitação de cadastro. As orientações para se cadastrar podem ser acessadas aqui<http://via040.com.br/pages/whatsapp-via-040>.

Estrutura à disposição de motoristas e passageiros:

– 18 painéis eletrônicos de mensagens informarão, em tempo real, as condições da pista e do tráfego e o tempo estimado de viagem entre as cidades dos trechos de maior movimento.

– 21 postos de atendimento entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), com estacionamento, banheiros, fraldários, água e área de descanso.

– 23 veículos de inspeção circularão pelo trecho sob concessão 24 horas por dia, com profissionais preparados para auxiliar os usuários em diversas situações.

– 28 ambulâncias para resgate e socorro médico.

– 30 guinchos para remoção de veículos leves e pesados.

– Viaturas de resgate de animais e combate a incêndios.

Imprensa Via 040