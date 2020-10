Minas Consciente altera regras de distanciamento social em eventos públicos

Com uma alta de 0,5% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 824 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, o que corresponde a 18,6% a menos do que na semana passada, quando 1.013 pessoas eram monitoradas. Os testes com resultado negativo já somam 9.601 desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, 24 novos casos positivos foram confirmados: oito mulheres e 16 homens. Assim, Sete Lagoas soma 2.891 contaminações desde o início da pandemia, entre eles, 53 óbitos, 19 hospitalizados, 57 em isolamento domiciliar e 2.762 já recuperados, o que corresponde a 95,5% dos infectados.

Hospitalizados

Entre pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, hoje são 47 internados por causas respiratórias, sendo 29 em leitos de enfermaria e 18 em UTI. Nos leitos de UTI são 12 pacientes de Sete Lagoas. A taxa de ocupação no SUS e na rede particular está em 29,5%.

No Hospital Municipal há nove internados (cinco em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 29 internados (em leitos do SUS são 15 em enfermaria e oito em UTI), no Hospital da Unimed são cinco internados (quatro em UTI) e quatro internações na UPA, todas em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade é hoje de 28,3%.

Entre os 47 internados, 27 testaram positivo, sendo 19 deles de Sete Lagoas, dois de Paraopeba, e um de Capim Branco, Inhaúma, Caetanópolis e Pompéu, e dos estados de São Paulo e Tocantins. Há ainda 12 pacientes com resultado negativo e oito esperando resultados de exames.

Minas Consciente

O Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, divulgou na noite de ontem uma nova atualização do Programa Minas Consciente. A partir deste sábado, 10 de outubro, a limitação de concentração de pessoas será feita por metragem — e não mais pela regra que restringe reuniões de até 30 pessoas por evento. Agora, para eventos abertos, a regra será manter o distanciamento de 4 metros quadrados por pessoa. Em locais fechados, a distância obrigatória por pessoa será ainda maior, de 10 metros quadrados.

Dez macrorregiões do Estado, entre elas a macrorregião central, onde está Sete Lagoas, seguem na onda amarela do programa, enquanto outra quatro macrorregiões estão na onda verde. Para que a macrorregião central possa avançar no programa, é preciso que todos se conscientizem usando máscara ao sair de casa, lavando frequentemente as mãos e mantendo o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus