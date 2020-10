Grupo Multitécnica promove espetáculo teatral online do dia das crianças

Em parceria com a Preqaria Cia de Teatro, a peça “A princesa Gaia” será transmitida ao vivo e gratuitamente pelo canal da Multitécnica no YouTube

Neste ano, adequando-se às necessidades do momento, o Grupo Multitécnica irá comemorar o dia das crianças de forma inédita. Em parceria com a Preqaria Cia de Teatro, companhia que contribui intensamente com o cenário cultural de Sete Lagoas, o grupo exibirá o espetáculo de teatro “A princesa Gaia”. A transmissão será ao vivo, no canal oficial da Multitécnica no Youtube, no dia 14 de Outubro (quarta-feira), às 19h30. A ação visa levar arte e cultura não só para a família dos colaboradores do grupo, mas também para as comunidades de Sete Lagoas e região.

SINOPSE DO ESPETÁCULO: “A Princesa Gaia” é uma peça lúdica e divertida que aponta questões importantes sobre a relação entre o homem e o planeta Terra, buscando conscientizar nossos pequenos cidadãos. A peça conta a estória da Terra, quando ela era ainda uma jovem princesa que, de tanto insistir, ganha a permissão de seu pai, o grande Rei Sol, para se casar. Não satisfeita com os pretendentes indicados por ele, a princesa foge para um local desconhecido, o Nada, onde se encontra com o primeiro homem e… se apaixona! O casamento acontece, mas a relação é instável.

O Grupo Multitécnica convida a todos para reunir as crianças em casa, preparar uma pipoca e se deliciar com este espetáculo!

Link da live teatral: bit.ly/34xd5YX

