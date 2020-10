Após quase sete meses, Parque Estadual do Ibitipoca é reaberto; veja regras e horários

Depois de quase sete meses fechado devido à pandemia do novo coronavírus, o Parque Estadual do Ibitipoca, na Zona da Mata, reabre nesta quarta-feira. A unidade deveria ter sido aberta no último dia 30, mas foi atingida por um incêndio de grande proporção, que impossibilitou a visitação de turistas.

O Ibitipoca receberá até 500 visitantes por dia e todos devem realizar agendamento prévio no site do parque. Além disso os grupos poderão ter no máximo cinco pessoas.

Quem visitar o parque deve usar máscara durante todo o passeio, ter seu próprio álcool em gel 70% para higienização, evitar locais com aglomerações, manter o distanciamento mínimo de dois metros e levar a própria garrafa de água.

As atrações também terão número máximo de pessoas e horários a serem seguidos: para a trilha do Circuito Janela do Céu serão permitidos dois intervalos de saídas, em grupos de até 55 pessoas por horário. Estão disponíveis os horários de 7h e 9h diariamente. Já na trilha do Circuito Pico do Pião, a administração do parque vai permitir três saídas, nos horários de 8h, 10h, e 12h. O número máximo de pessoas por horário também será de 55 pessoas. Na trilha do Circuito das Águas serão liberados quatro horários de saída: 8h30, 10h30, 12h30 e 14h, com a limitação de 56 pessoas por horário.

O estacionamento do parque terá limitação de 25 veículos e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Apesar do agendamento ser obrigatório, o pagamento do ingresso de acesso ao parque seguirá sendo feito na entrada da unidade. O valor da entrada é de R$ 20 durante a semana e R$ 25 aos finais de semana e feriados. Já o valor cobrado pelo estacionamento é de R$ 20 para motocicletas, R$ 25 para veículos com até 7 pessoas e R$ 65 para veículos para mais de 7 pessoas (como vans e ônibus). A área de camping ainda não estará disponível.

