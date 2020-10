Presidente da Câmara retorna mais de R$ 2 milhões para Prefeitura e dinheiro será para acerto de servidores e Oncologia

O presidente da Câmara Municipal, Cláudio Caramelo (PP), esteve na Prefeitura de Sete Lagoas acompanhado de um grupo de vereadores para entregar um cheque de R$ 2.040.000.00 ao prefeito Duílio de Castro. O valor é do duodécimo que é repassado ao Legislativo pelo próprio Executivo e o montante pode ser devolvido devido à economia praticada nos últimos meses. A destinação dos recursos também foi revelada durante a reunião.

Normalmente, a devolução de valores pela Câmara ocorre sempre no fim do exercício, mas diante de necessidades urgentes, a Mesa Diretora e os demais vereadores concordaram com a antecipação do ato. “Tem sido uma constante nos quatro últimos anos quando, no total, serão devolvidos aproximadamente R$ 10 milhões ao Executivo”, destacou Cláudio Caramelo.

Desta vez, os recursos serão utilizados em duas ações. Uma será a aplicação de R$ 140 mil em procedimentos oncológicos, o que permitirá a eliminação de uma fila formada por aproximadamente 200 pacientes. Tal investimento será coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde. A maior parte dos recursos (R$ 1,9 milhão) será destinada ao pagamento de acertos rescisórios de servidores e ex-servidores municipais oriundos de várias gestões.

A Prefeitura já pagou quase 5 mil acertos em duas etapas (abril e agosto) e agora, em comum acordo com sindicatos que representam o funcionalismo (SindUte e Sindsel), será realizado o rateio para quem ainda não foi contemplado. “Atendemos a proposta dos sindicatos em atender todos. Nas primeiras etapas pagamos quem teria a receber R$ 1.900 e R$ 2.100, respectivamente. A expectativa é que no próximo sábado, dia 9, o dinheiro esteja na conta”, comentou Duílio de Castro.

Uma estimativa da Prefeitura mostra que cerca de 2.200 credores ainda têm direito a receber o acerto. Além da devolução da Câmara, o Executivo vai complementar o valor para que sejam depositados no máximo R$ 1 mil em cada conta. Exemplo: quem tem a receber valor de acerto inferior, receberá o valor total. Já quem tem valor superior a este, receberá R$ 1 mil desta vez.

Segundo o coordenador de TI da Prefeitura, Márcio Aguiar, os credores que têm conta ativa no banco Itaú receberão automaticamente no sábado. Já quem tem conta em outro banco ou prefere receber em cheque, deve realizar o recadastramento pelo telefone (31) 3779-7337, de 10h às 16h, até esta quinta-feira, dia 8, ou pelo link http://setelagoas.mg.gov.br/recadastramento. “Quem optar por conta bancária, vai rececer no sábado. Já quem optar por cheque, deverá buscá-lo na Prefeitura a partir de terça-feira, já que segunda é feriado”, lembra Márcio.

Estiveram presentes no Gabinete do Prefeito os vereadores Cláudio Caramelo (PP), Euro Andrade (PP), Zé do Uniao (PP) Beto do Açougue (PSD), Gislene Inocêncio (PSD), Renato Gomes (PV) Gilson Liboreiro (Solidariedade), João Evangelista (PSDB) e Marli de Luquinha (MDB).