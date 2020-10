Suspeito de homicídio em Inhaúma, é preso pela PM

Na terça-feira(6), por volta de 17h45min, na cidade de Inhaúma-MG, a vítima do sexo masculino A.L.S.B, de 25 anos, foi atingida fatalmente por dois disparos de arma de fogo na cabeça.

Segundo informações colhidas pelos Policiais Militares responsáveis pelo atendimento, o fato se deu por disputa pela venda de drogas no local, onde dois indivíduos teriam aproximado da vítima e efetuado contra ela dois disparos de arma de fogo, evadindo em seguida pela rua José Egídio, sentido à avenida do Contorno.

As informações colhidas levaram os militares a compareceram na residência de J.P.B.M de 18 anos e de A.G.M, ambos suspeitos de participação no crime. Os suspeitos negaram ter participado, contudo ao serem questionados, entraram em várias contradições.

Diante disso J.P.B.M e A.G.M foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, juntamente com as peças de roupas supostamente usadas na execução do crime. A Perícia Técnica compareceu e realizou os trabalhos. A arma de fogo ainda não foi localizada.

Assessoria de Comunicação Organizacional- 25º BPM