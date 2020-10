O destaque dos noticiários esportivos do final de semana foi o ex-dirigente do Cruzeiro, Itair Machado, que teve o carro depredado em uma Rua de Belo Horizonte por um torcedor do time.

De acordo com a Polícia Militar, ele (a vítima) não registrou Boletim de Ocorrência cujas filmagens foram postadas nas redes sociais pelo próprio torcedor (agressor).

Fica uma pergunta no ar: O ex-dirigente do Cruzeiro teria motivo para justificar a Polícia o motivo pelo qual ocorreu o fato?

Não sou a favor da violência, e assim como você leitor (a) tenho conhecimento apenas que houve um “rombo” nos cofres da Instituição Cruzeiro Esporte Clube na gestão anterior, fato esse que envolve várias pessoas que até o momento não sofreram nenhuma punição da Justiça.

Fato é que, pelo amor ao clube, os torcedores já estão perdendo o controle emocional ao ver a decepção que a situação vem causando ao Cruzeiro dentro e fora de campo.

E como se não bastasse à situação financeira que o clube passa, a colação na tabela de classificação que se encontra na Série B, e o rival Atlético se vê numa situação muito confortável ao liderar a competição da Série A.

É o resultado de votar errado e escolher assessores errados, e votar certo e escolher assessores certos.

No futebol em Minas Gerais em 2020, o Céu não está Azul para os cruzeirenses, enquanto os atleticanos estão com os olhos cheios de felicidades ao ver a coisa “preta” para o rival.

Alguém pisou na bola!

Quem me acompanha fielmente toda semana com a Conversa Afiada, deve estar se perguntando:

Uai! Cebolinha não vai continuar com tema da política?

Respondo: Claro!

O futebol dos mineiros nesse ano de 2020 é o resultado de uma política.

Os Conselheiros votaram e escolheram seus Presidentes, que escolheram seus Diretores, que contrataram Comissão Técnica, que escolheram jogadores e montaram um plantel.

Olha ai os resultados dentro e fora de campo.

Está chegando a hora de você decidir:

Quem deverá te representar no próximo mandato no Executivo e Legislativo.

A responsabilidade é sua.

Depois não vá lamentar a escolha errada.

Não pise na bola.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha