Marca, da Espanha, relata a ‘cruz’ do Cruzeiro na Série B: ‘Gigante em turbulência’

Jornal espanhol disse que o Cruzeiro é um clube histórico do futebol brasileiro, conhecido como ‘Rei de Copas’

A pior crise da história do Cruzeiro chama a atenção do mundo do futebol. O jornal Marca, da Espanha, fez uma reportagem nesta terça-feira descrevendo este momento do clube celeste: “A cruz do Cruzeiro: da conquista de dois Brasileiros à ameaça de rebaixamento para a Série C”.

O Marca destacou que o Cruzeiro é um clube histórico do futebol brasileiro. “No Brasil, é conhecido como “Rei de Copas” por seus seis títulos copeiros, o máximo ganhador da Copa do Brasil”. A publicação lembrou que a Raposa revelou o craque Ronaldo Fenômeno para o futebol mundial.

O jornal espanhol disse que o Cruzeiro segue em alerta vermelho e que o “fosso do clube está cada vez mais fundo”. “Pela primeira vez na Segunda Divisão, o gigante de Belo Horizonte acumula derrotas, crises internas e se vê afundado entre os quatro últimos da Série B, o que se traduz no pior momento da sua historia”.

O Marca relatou os problemas do Cruzeiro na Fifa. “Em maio deste ano, o Cruzeiro sofreu dura sanção da FIFA por conta de uma dívida de 850 mil euros com o Al Wahda, clube dos Emirados Árabes Unidos, referente ao empréstimo do volante Denílson na temporada 2016. A conta pendente resultou em um desconto de seis pontos no início da Série B, complicando ainda mais a meta de promoção à Primeira Divisão”.

Por fim, o jornal fez um alerta: “Ainda faltam muitos dias para terminar a Série B, mas a realidade é que o clube histórico está mais perto do rebaixamento do que da promoção. Hoje, mais do que nunca, o Cruzeiro continua em estado de alerta”.