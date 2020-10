Nathan treina normalmente, e Atlético encerra preparação para enfrentar Fortaleza

Galo tem três desfalques para jogo desta quarta, no Castelão, pelo Brasileiro

Com treinamento na manhã desta terça-feira, na Cidade do Galo, o Atlético encerrou a preparação para a partida contra o Fortaleza, no Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia para o torcedor alvinegro foi a presença de Nathan na atividade. O meia, que se queixou de dores na coxa esquerda após a vitória sobre o Vasco, treinou normalmente e deve atuar no jogo desta quarta-feira, às 21h30, na capital cearense.

Na vitória do Atlético por 4 a 1 sobre o Vasco, no domingo passado, Nathan deixou o campo aos 21 minutos da etapa final com dores na coxa esquerda, a mesma que lesionou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta da contusão, o meia ficou fora do time por oito partidas. Para a partida desta quarta, o técnico Jorge Sampaoli não conta com o zagueiro Junior Alonso, o meia Alan Franco e o atacante Jefferson Savarino, convocados por Paraguai, Equador e Venezuela para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O trio também é ausência nos próximos dois jogos. Na defesa, a tendência é que Igor Rabello seja o escolhido para o lugar de Junior Alonso. No meio-campo, Alan Franco deve ser substituído por Allan. No ataque é a maior concorrência: Marquinhos e Marrony brigarão pela vaga de Savarino. A provável escalação do Atlético para enfrentar o Fortaleza tem Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan; Marquinhos (Marrony), Keno e Eduardo Sasha. O Atlético lidera o Campeonato Brasileiro com 27 pontos, cinco a mais que o Internacional, segundo colocado. Já o Fortaleza aparece na décima posição, com 17 pontos.

Superesportes