Instagram completa 10 anos e lança novas ferramentas de interação do usuário; confira

Usuários poderão criar uma retrospectiva nos Stories, com calendário e mapa das publicações

O Instagram completa 10 anos nesta terça-feira (6) e, em comemoração ao seu aniversário, a rede social está lançando uma série de ferramentas, como opções de retrospectiva, easter eggs nostálgicos e atualizações para evitar conteúdos inadequados na plataforma.

A empresa está liberando aos usuários uma função para criar retrospectivas nos Stories. Trata-se de um calendário e de um mapa que mostram as suas publicações dos últimos três anos — você vai poder salvar a recordação nos destaques do perfil e também baixar o conteúdo. A plataforma também exibirá uma linha do tempo com os principais marcos da história do Instagram, como a evolução do ícone do app.

Além disso, o Instagram aproveitou a data para lançar atualizações voltadas ao bem-estar dos usuários na plataforma, com o objetivo de evitar conteúdos que envolvam, por exemplo, bullying e assédio. O Instagram afirma que está testando um novo recurso que oculta automaticamente comentários semelhantes a outros que foram denunciados no app. A rede social também vai incluir um aviso adicional quando algum usuário tentar postar repetidamente comentários ofensivos.

Outro anúncio comemorativo do aniversário foi o lançamento do Instagram Shopping no serviço de vídeos longos IGTV — a ferramenta também está sendo testada no Reels.