‘Risco de morte’: 34 cidades de Minas recebem alerta do Inmet por onda de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “grande perigo” para 34 cidades do Triângulo Mineiro em virtude das altíssimas temperaturas registradas na região. Os riscos para a saúde podem ser vários, desde desidratação até uma hipertermia – o que pode representar risco de morte.

O alerta foi emitido pelo fato de a região estar registrando temperaturas 5°C acima da média histórica por um período de mais de cinco dias. Os índices de umidade relativa do ar em municípios do Triângulo chegaram aos 7% em alguns desses dias.

As temperaturas no Triângulo já vêm ultrapassando 40°C há alguns dias. Em Campina Verde, cidade de pouco menos de 20 mil habitantes no Pontal, a máxima prevista para esta terça-feira (6) é de 43°C, com índices de umidade possivelmente inferiores a 10%. Em Uberlândia, a máxima prevista para hoje é de 39°C. Em Uberaba, 41°C e em Ituiutaba, 40°C.

A onda de calor que atua no Brasil Central vem atingindo, principalmente, os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e a região entre o Triângulo Mineiro e São Paulo. A situação é ainda mais agravada pela queimadas florestais que vêm sendo recorrentes nestas regiões.

Cidades em alerta