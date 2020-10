Caixa Já disponibilizou R$ 20 bilhões para micro e pequenas empresas

Marco coincide com o Dia do Micro e Pequeno Empreendedor, comemorado nesta segunda-feira (05/10)

No Dia do Micro e Pequeno Empreendedor, 5 de outubro, a CAIXA atingiu a marca de R$ 20 bilhões disponibilizados para o setor durante a pandemia do novo coronavírus. Ao todo, mais de 168 mil empresas fecharam contratos com taxas e condições especiais para enfrentar os efeitos que a pandemia de Covid-19 provoca na economia.

O presidente Pedro Guimarães reforça o posicionamento da CAIXA em ser o banco de todos os brasileiros, tendo como foco estratégico de sua gestão o apoio ao pequeno e microempresário brasileiro. “São eles que movem a economia do país. Geram renda e emprego. Nada mais justo que o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes, ofereça apoio e auxilie os microempresários do país a superar essa crise”, avalia.

PRONAMPE:

A CAIXA foi a primeira instituição financeira a operar a linha de crédito do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), iniciando as contratações no dia 16 de junho. Esta linha foi criada especificamente para auxiliar as micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus, sendo que, mais de 123 mil empresas já fecharam contrato, liberando mais de R$ 11,4 bilhões para a economia.

No dia 01/10, a CAIXA recebeu nova tranche de recursos, e assim segue emprestando o Pronampe, até o limite de R$ 2 bilhões, disponibilizado do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

FGI:

No dia 24 de agosto, a CAIXA passou a disponibilizar nova linha de crédito para capital de giro com garantia do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), no âmbito do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), instituído pela Medida Provisória n° 975/2020, que foi convertida na Lei nº 14.042/2020. Essa nova linha foi criada para facilitar o acesso ao crédito às empresas de pequeno e médio porte frente aos impactos econômicos decorrentes da pandemia da COVID-19.

O Giro CAIXA FGI disponibilizou R$ 5,1 bilhões para 14 mil empresas.

A linha continua aberta, com prazo total da operação de até 60 meses, sendo que para as pequenas empresas a taxa de juros é a partir de 0,63% ao mês, a depender da garantia ofertada, com prazo de carência de 9 até 12 meses. A taxa de juros para as médias empresas é a partir de 0,53% ao mês.

FAMPE:

Linha de crédito com recursos CAIXA e garantia complementar concedida pelo Sebrae por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE).

O FAMPE pode garantir, de forma complementar, até 80% de uma operação de crédito contratada, dependendo do porte empresarial do solicitante e da modalidade de financiamento. A nova linha é especial, já que conta com taxas e prazos diferenciados. Ela está disponível para empreendimentos dos setores de indústria (inclusive agroindustriais), comércio e serviços.

Essa linha conta com o Crédito Assistido do SEBRAE, antes, durante e após a contratação com a CAIXA. Foram atendidas cerca de 32 mil empresas, num montante de R$ 2,3 bilhões.

As operações de crédito mencionadas poderão ser utilizadas para investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento. Dessa forma, além de poderem realizar reformas e adquirir máquinas e equipamentos, empresas também poderão utilizar os recursos para despesas operacionais, como pagamento de salário de empregados, compra de matérias-primas, mercadorias, entre outros.

O presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, ressalta que o banco vai estar sempre ao lado do empreendedor brasileiro. “Estivemos ao lado dos empreendedores do país no momento mais difícil da pandemia. Agora, vamos seguir juntos e apoiá-los na retomada do crescimento da economia”, afirmou Guimarães.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS:

Visando auxiliar as MPE mais impactados, a CAIXA lançou o Programa Parcerias Estratégicas com entidades representativas e franqueadores de diversos setores, como alimentação, turismo, lojistas de shopping centers, dentre outros.

Foram disponibilizados aproximadamente R$ 1,3 bilhão, até o momento, para as micro e pequenas associadas ou franqueadas das parcerias estratégicas.

NOVIDADES A CAMINHO:

PEAC Maquininhas

O Programa Emergencial de Acesso ao Crédito – PEAC Maquinhas – foi instituído pela Lei Nº 14.042, de 19 agosto de 2020, que consiste em viabilizar linha de crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis a constituir em arranjo de pagamento a Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte, que possuam volume faturado nos arranjos, com o objetivo de gerar emprego e renda, como enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Esse programa é uma alternativa de empréstimos que tenham como garantia os direitos creditórios de recebíveis futuros de cartões, dispensando a exigência de aval ou garantias reais.

Esteira Digital

O Atendimento Digital Empresa tem como objetivo disponibilizar a contratação de crédito, por meio de uma navegação orientada e iniciada pelo próprio cliente, em formato de autosserviço. O empresário faz o upload da documentação e, ao final do processo, se dirige a agência apenas para assinar o contrato.

A utilização da esteira digital Pessoa Jurídica traz inúmeras vantagens para o cliente MPE e para CAIXA:

Escalabilidade do atendimento, alcançando grande número de clientes em qualquer lugar;

Baixo custo operacional;

Rápida localização e acesso a produtos e serviços com menores custos do que nas modalidades tradicionais;

Dossiê digital, facilita o armazenamento e recuperação de informações, gerando economia de custos;

Redução de tempo nos fluxos de contratação e abertura de conta.

Caixa + Empresa:

Está em testes o App CAIXA+ Empresa, que traz uma abordagem inovadora, moderna e intuitiva. O aplicativo disponibiliza soluções bancárias e facilita o acesso ao portfólio de produtos de forma digital para micro e pequenos empresas. Tudo isso com foco na melhor experiência e jornada para o cliente.

As funcionalidades essenciais da conta corrente estarão disponíveis: consulta de saldo, extrato, transferências e pagamentos. A autenticação de acesso no aplicativo é a mesma do Internet Banking/Mobile, bem como a assinatura eletrônica utilizada para transações. O App também permitirá a personalização da tela inicial com os serviços mais utilizados pelo cliente.

Outras funcionalidades encontram-se em desenvolvimento, como o PIX, atualização cadastral, abertura de conta Empresarial, cash management, cartão de débito virtual PJ, crédito virtual PJ, microcrédito, maquininha de cartão e Opt In/Opt Out.

Tem-se a expectativa de beta tester com mais 500 clientes na primeira quinzena de outubro. Ainda de forma gradual, o acesso irrestrito a outros milhares de clientes ocorrerá de forma direta na loja de aplicativos.

Assessoria Regional de Imprensa da Caixa