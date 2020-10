Semana quente e como fica o tempo no feriado de 12 Outubro?

A frente fria já vai estar afastada em alto mar, e a tendência é que o sol volte a predominar sobre São Paulo, Rio de Janeiro e o Paraná. As temperaturas sobem no decorrer do dia e volta a fazer calor à tarde.

Algumas regiões ainda terão pancadas isoladas de chuva ao longo da semana, como é caso de Curitiba, a capital e o litoral de São Paulo, e o Rio de Janeiro. Mas, as temperaturas vão subir bastante e a semana será quente nestas localidades.

A maior parte do país ainda vai registrar temperaturas bem altas ao longo da semana, com chance de novos recordes em várias cidades.

Temperaturas entre 37°C e 43°C devem ser observadas em uma ampla área do país abrangendo estados de todas as regiões.

Feriado

O próximo fim de semana será marcado pelo feriado de 12 de Outubro, Dia da Criança e também da padroeira do Brasil. A CCR Nova Dutra iniciou sua campanha de segurança e orientação a peregrinos e motoristas que trafegam pela via Dutra sobre a época de romarias a pé pelo acostamento da rodovia.

Vale lembrar que neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, o Santuário Nacional de Aparecida já divulgou que realizará até o o dia 12 de outubro, todas as celebrações da Novena e Festa Padroeira do Brasil de forma virtual.

E, como fica o tempo para este feriadão prolongado. Veja abaixo:

No Sudeste a chegada da frente fria no sábado, dia 10, provoca diminuição do calor e chuva a partir da tarde no sul e leste de São Paulo, incluindo o litoral paulista. Menos calor e chuva a partir da tarde também no sul e no leste de Minas e no Rio de Janeiro. No domingo e na segunda-feira, dias 11 e 12 de outubro, a temperatura fica amena no centro-sul e leste paulista, sul e Zona da Mata de Minas e no Rio de Janeiro. Faz até um pouco de frio nos trechos de serra. Tem previsão de chuva nestas áreas, com risco de chuva forte/volumosa na Grande Belo Horizonte, no Sul de Minas e na Zona da Mata Mineira e no Rio de Janeiro.

No Sul, a passagem da frente fria e a chegada de uma massa de ar polar com moderada intensidade provocam chuva e queda de temperatura. O calor diminui no Paraná e o estado vai ter dias bem úmidos. Faz frio em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com risco de geada nas áreas de fronteira com o Uruguai e nas serras Gaúchas e Catarinenses.

No Centro-Oeste começa o feriadão com muito calor, mas aos poucos a forte massa de ar seco está perdendo força o que permite a volta das pancadas de chuva já na tarde de sábado. No decorrer do feriado o calor vai diminuindo. Dias 10 e 11, as pancadas de chuva ainda são bem isoladas, mas para o dia 12, além de mais volumosas as chuvas são mais abrangentes, tipo chuva que já ajuda no combate aos incêndios.

No Nordeste, o ar seco ainda vai predominar sobre o interior da Região inibindo a chuva. Já nas áreas próximas do mar, o sol também predomina, mas tem previsão de pancadas rápidas de chuva.Norte

No Norte, o feriado começa com tempo seco e muito quente no centro-leste e sudeste do Pará e no Tocantins. No decorrer do feriado a umidade aumenta nessas áreas com previsão de pancadas de chuva à tarde. Quase toda a Região tem sol e pancadas de chuva à tarde. No Acre, em Roraima e no centro-oeste do Amazonas a chuva é volumosa

Fonte: Clima Tempo