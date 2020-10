Inep prorroga prazo para inserir foto no sistema do Enem

O prazo para a inserção de fotos no sistema do Enem foi prorrogado para até as 23h59 do dia 8 de outubro. O procedimento é feito por meio da Página do Participante. O prazo foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) por mais uma semana, em função do volume de acessos ao sistema em um único dia. A prorrogação tem o objetivo de garantir a realização do procedimento por parte dos inscritos. Participantes que já incluíram a foto anteriormente não precisam repetir a operação.

É importante estar atento aos critérios da foto, que deve ser atual, nítida, individual, colorida e com fundo branco. Não serão permitidas fotografias de pessoas com óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. A foto deve mostrar o rosto inteiro do participante, com boa iluminação e foco, além de estar nos formatos de arquivo JPEG e PNG (tamanho máximo de 2 MB).

Canais de informação

As informações a respeito do Enem 2020 podem ser acompanhadas nos portais do Inep e do MEC e também nas redes sociais oficiais dos dois órgãos do Governo Federal. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Fale Conosco do Inep, por meio do autoatendimento on-line ou do 0800 616161.

Por Inep