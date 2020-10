Câmara LGBT abre inscrição da 4ª Conferência Internacional da Diversidade e do Turismo LGBT e faz chamada para Trabalhos Científicos

Nesta segunda (05/10), a Câmara LGBT abre as inscrições para a edição online da 4ª edição da Conferência Internacional da Diversidade e do Turismo LGBT, que ocorrerá nos dias 17 a 19 de novembro. Também apresenta o Edital de Chamada de Trabalhos Científicos.

Nos três dias de evento, serão abordados os três principais pilares da entidade: Turismo LGBT, Empresas e Cultura. Nos dois primeiros dias (17 e 18), o destaque fica para o Turismo LGBT. Nesses dias, na parte da manhã, de 9h às 12h, acontecerá nas Salas de Reunião encontros previamente agendados destinados exclusivamente ao trade turístico para relacionamento. À tarde, de 14h às 18h, vão acontecer os painéis e palestras na Sala de Conferência, com programação ainda a ser divulgada. Neste espaço, vão ser discutidos temas importantes sobre o segmento do turismo e a atualidade com importantes profissionais e estudiosos do meio.

Além disso, vai ter, em ambos os dias, o Espaço Inspiração, dedicado a vídeos informativos e inspiracionais de destinos e parceiros do Turismo LGBTI+, e também com o Espaço Certificação, que vai oferecer treinamentos com certificados para profissionais do setor ampliarem seus conhecimentos, que ficará disponível durante o dia todo.

No dia 19, último dia da Conferência, a Sala de Conferência vai ser dedicada às empresas comprometidas com a Diversidade e inclusão, diversidade na cadeia de suprimentos, Empregabilidade e Cultura. Pela manhã, de 9h às 13h, serão abordados os temas pertinentes às empresas comprometidas com a Diversidade e a Causa LGBTI+. Já à tarde, de 14h às 18h, a Cultura LGBT vai ser o pilar debatido com a presença de importantes nomes do meio. No último dia de evento, terá também o Espaço Inspiração, onde os inscritos poderão apresentar vídeos inspiracionais.

A inscrição para conferencista vai ser realizada de forma gratuita pelo Sympla e o evento vai ser transmitido plataforma Bureau Mundo. A Conferência Internacional da Diversidade e do Turismo LGBT teve suas três edições de sucesso nos anos anteriores de forma presencial. No entanto, neste ano, pela primeira vez, vai ser realizado virtualmente devido à pandemia.

Também, assim como nas edições anteriores, será lançado oReport Anual da Conferência. Porém, este ano o material crescerá com a inclusão de artigos científicos e de pensadores sobre os temas pilares da entidade. Para isso, a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil também inicia hoje o processo de Chamada dos Trabalhos Científicos.

Os trabalhos deverão ser submetidos em formato de resumi estendido (Máximo de 1600 palavras) que atenda algum ou todos os pilares da entidade: Turismo LGBT, Cultura da Diversidade e Empresa Diversa. A submissão será feita online pelo e-mail conteudo@conferencialgbt.com. br até o dia 23/10 na versão resumo estendido, em arquivo PDF, sem indicação dos autores, em língua portuguesa e uma outra versão em word do artigo completo com autores.

Será feita avaliação com objetivo de primar pela qualidade do evento, que privilegiará aqueles trabalhos que reflitam propostas interessantes e inovadoras. Os trabalhos selecionados terão seu resumo estendido publicado no Report Diversidade Brasil – Empresa, Cultura e Turismo LGBT, com os artigos na íntegra acessados através de QR code. Mais informações sobre a chamada, com todos os detalhes para a participação, através do link no site da Câmara LGBT.

Serviço – Conferência Internacional da Diversidade e Turismo LGBT

Data: 17, 18, 19 de novembro de 2020

Inscrições: 05 de outubro – gratuita

Link: https://www.sympla.com.br/4- conferencia-internacional-da- diversidade-e-do-turismo-lgbt_ _972752

Hora: 9h às 18h

Local: Plataforma Bureau Mundo

Fonte: Comunicação Câmara LGBT