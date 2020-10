Bastidores do Democrata: Diretor contratado pelo América, tentativa de golpe usando o nome do Jacaré e a luta para se manter de pé financeiramente

Agora, mais do que nunca, o Democrata vai precisar de todos os seus advogados, nas últimas semanas o clube foi condenado a pagar mais de R$ 48 mil reais para o treinador Edson do Aro, que nem chegou a comandar o clube, mas saiu vencedor na ação movida contra o Democrata. “Mais um uma bomba que pegamos da administração passada, agora vamos lutar essa semana para poder conseguir parcelar esse valor, do contrário não vamos conseguir pagar”. Comentou o presidente Renato Paiva. O Democrata espera para as próximas semanas mais um processo trabalhista de outro treinador, trata-se do Mirandinha, que pleiteia aproximadamente R$ 40 mil reais. “É uma herança maldita, é difícil, você trabalha olhando para a frente, mas tem que olhar para trás o tempo todo isso é complicadíssimo”. Completa Renato Paiva.

Sem a renda de bilheteria, o Democrata tenta sobreviver a todo custo. Os programas de sócios torcedores, que no início do ano foram feitos, cerca de 400 adesões ao custo de R$ 200 reais, já foram recebidos pelo clube. Hoje, o Democrata conta com a renda mensal fixa de R$ 1.800,00 reais, que é referente ao pagamento de 60 sócios adimplentes do clube, além do aluguel recebido por parte de uma empresa de telefonia que tem uma antena instalada no terreno da Arena do Jacaré, entretanto esses valores são irrisórios diante as despesas mensais do clube. “A principal fonte de renda hoje do Democrata é de doações e empréstimos de sócios ou membros da diretoria”. Ressaltou Renato Paiva.

Nesta semana vence mais uma folha de pagamento, o Democrata vai realizar o pagamento em dia, contando com esses empréstimos realizados por diretores, a expectativa é que neste final de campeonato o Democrata gaste ainda mais R$ 400 mil reais, somente com o futebol, despesas com alimentação, testes de covid-19, viagens, e salários.