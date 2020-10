Com mudanças, Democrata faz os ajustes finais para reestrear no Módulo II

“A expectativa nossa é muito grande, dentro do nosso grupo só trabalhamos com a palavra acesso”, destacou Daniel Calazans.

Depois de 07 meses de paralisação, em função da pandemia da covid-19, a bola voltará a rolar nos campos de futebol pelo interior de Minas Gerais. O Democrata tem mudanças no elenco na reta final de preparação para a retomada do Campeonato Mineiro do Módulo II.

O time comandado pelo técnico Paulinho Guará, vem realizando sua preparação na Arena do Jacaré. A equipe voltou a se reunir no dia 10 de setembro, quando todos os atletas se apresentaram em Sete Lagoas. Até então, já foram realizados 3 jogos treinos, os dois primeiros foram marcados por derrotas, um 3 × 1 diante a equipe do Betim, e um 2 × 1 para o Próspera, de Santa Catarina. Por último, uma vitória por 3 × 2 sobre a União Luziense. Diretor Geral do Democrata, Daniel Calazans, demonstra otimismo e animação com a preparação do time, e minimiza as derrotas nos jogos treinos. “Que bom que perdemos os jogos treinos iniciais, quando ganha esse tipo de jogo às vezes acaba escondendo muita coisa que precisa melhorar, quando perdemos conseguimos ver os erros e corrigi-los”. Declarou Daniel.

O Democrata foi a equipe do Módulo II que manteve a maior parte do elenco que iniciou o torneio ainda em fevereiro. Não retornaram para Sete Lagoas, em setembro, apenas 4 jogadores dos 24 que iniciaram a temporada no início do ano, sendo eles o goleiro Léo Flores, o lateral esquerdo Silas e o atacante Gleison. Para recompor e reforçar o elenco foram contratados o Zagueiro Carciano, o goleiro Filipe Panek, os atacantes Ryan, Alan Junior e Diogo Pereira e os meias Yan Petter e Vinicius. Entretanto, no decorrer dos pouco mais de 20 dias de treinos, mudanças aconteceram. “O elenco nunca está fechado! No futebol não se pode falar que o elenco está fechado”. Enfatizou Daniel Calazans. O recém-chegado Ryan, que veio mais para ser avaliado pela comissão técnica, não agradou e foi dispensado, outro que não conseguiu permanecer no grupo comandado por Guará foi Brendon, que também foi liberado. Já Filipe Panek, contratado para substituir o goleiro Léo Flores, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em uma infelicidade, ainda no primeiro jogo treino contra o Betim e não vai disputar o campeonato com o Democrata. O atleta, inclusive, já está de volta a sua cidade de origem, Curitiba, para seguir o seu tratamento. Sendo assim o jovem goleiro Alexsander de 22 anos, que estava no Coimbra, foi contratado para compor o grupo de goleiros, que conta ainda com Artur, que passa a ser a primeira opção, além de Henrique.

Outro que chegou nesta semana para reforçar o elenco alvirrubro é o lateral esquerdo Bruno Rolim Monteiro de 22 anos, que estava no Capital FC, do Tocantins, jogador que fez toda a sua base no Atlético Mineiro.

Uma notícia que deixou o torcedor democratense muito feliz foi o retorno do meia Guilherminho, que estava no futebol português, mas optou pela volta do futebol brasileiro. Ele, inclusive, já estará à disposição do técnico Paulinho Guará para o compromisso deste sábado.

O primeiro confronto do Democrata está confirmado para este sábado, às 15:30hs, no Vale do Aço, diante do Ipatinga. Depois, o Democrata recebe o atual líder Pouso Alegre, na Arena do Jacaré, no dia 17, vai a Governador Valadares encarar o Democrata GV, no dia 21, segue direto para Patos de Minas para jogar contra o Mamoré, no dia 24, e fecha a primeira fase do torneio em casa, quando recebe o Serranense, no dia 31 de outubro.

“A expectativa nossa é muito grande, dentro do nosso grupo só trabalhamos com a palavra acesso”. Completou Daniel Calazans. A maioria dos clubes que disputam o Módulo II optaram pela retomada dos jogos a partir do dia 10 de outubro e a primeira fase será concluída com partidas nos dias 10, 17, 21, 24 e 31 de outubro. O quadrangular decisivo será disputado nos dias 07, 11, 14, 18, 21 e 28 de novembro.

Novos atletas poderão ser inscritos até o último dia útil anterior ao primeiro jogo do quadrangular final, respeitando todas as regras previstas anteriormente (limite de 30 atletas por clube, 7 jogadores acima dos 24 anos de idade, nenhum atleta pode jogar por mais de uma equipe ao longo da competição).

Conforme já destacado, o Democrata tem compromisso marcado contra o Ipatinga neste sábado, às 15:30hs, no Vale do aço. Veja a rodada completa:

Sábado, 10 de outubro de 2020:

15:00 – Betim x Nacional de Muriaé – Betim

15:30 – Ipatinga x Democrata de Sete Lagoas – Ipatinga

16:00 – CAP de Uberlândia x Athletic – Uberlândia

19:00 – Serranense x Guarani – Nova Serrana

Domingo, 11 de outubro de 2020:

10:30 – Tupi x Democrata de Governador Valadares – Juiz de Fora

15:30 – Pouso Alegre x Mamoré – Pouso Alegre

Classificação após a 6ª rodada da primeira fase:

Posição Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º POUSO ALEGRE 16 6 5 1 0 9 4 5 89

2º NAC MURIAÉ 11 6 3 2 1 7 4 3 61

3º ATHLETIC CLUB 10 6 3 1 2 9 5 4 56

4º GUARANI 10 6 3 1 2 5 7 -2 56

5º DEMOCRATA SL 9 6 2 3 1 10 6 4 50

6º IPATINGA 8 6 2 2 2 7 5 2 44

7º DEMOCRATA GV 8 6 2 2 2 3 3 0 44

8º BETIM FUTEBOL 7 6 2 1 3 7 8 -1 39

9º TUPI 6 6 1 3 2 6 8 -2 33

10º SERRANENSE 5 6 1 2 3 2 7 -5 28

11º CAP UBERLÂNDIA 4 6 1 1 4 4 6 -2 22

12º MAMORÉ 3 6 0 3 3 0 6 -6 17

PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo