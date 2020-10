Após iniciar incêndio na Serra de Santa Helena, homem é detido 

Segundo informações da brigada florestal, dois ciclistas chegaram na base por volta das 19h50min e fizeram a denúncia sobre o ocorrido.

Com isso, os plantonistas acionaram a Guarda Municipal e a Polícia Militar e iniciaram a busca pelo foco do incêndio, que havia sido indicado no pé da serra, e conseguiram abordar o suspeito que foi encaminhado para a delegacia e detido.

Crime de incêndio Lei n. 9.605/98 – crimes ambientais

A Lei n. 9.605 /98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu artigo 41 tipifica como crime contra a flora, a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta.

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.