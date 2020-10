Torcedor do Cruzeiro apedreja carro de Itair Machado, ex-vice-presidente; assista

Um torcedor do Cruzeiro apedrejou o carro do ex-vice-presidente de futebol do clube, Itair Machado. O vídeo filmado pelo próprio torcedor e que circulou nas redes sociais nessa sexta-feira (2), mostra o momento do ataque e o ex-dirigente arrancando seu carro em seguida.

“Tem que pegar um pilantra desses, que acabou com o Cruzeiro, e fazer isso aqui com um pilantra desses. Não pode deixar passar batido, não”, afirmou o torcedor antes de arremessar a segunda pedra.

No vídeo é possível ver a marca deixada na lataria e no vidro do BMW modelo X1 do dirigente. Itair Machado, juntamente com Wagner Pires de Sá e Sérgio Nonato ficaram marcados negativamente com o rebaixamento inédito do Cruzeiro, em 2019.

Procurado pela reportagem, Itair Machado não atendeu nem respondeu as mensagens.

Veja o vídeo clicando neste link