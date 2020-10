Coronavírus: Minas ultrapassa a marca de 7.500 mortes

Informe Epidemiológico 3/10/2020

Até o momento foram 305.527 casos confirmados*. Estão em acompanhamento** 27.483 casos e são 270.475 casos recuperados***. Estão confirmados 7.569 óbitos.

Com o objetivo de apresentar a distribuição dos novos óbitos pela data em que ocorreram, foi realizada a inserção de novo gráfico no Boletim Epidemiológico, que informa o “Percentual de óbitos registrados nas últimas 24 horas, por data de ocorrência”.

Observa-se que, de modo geral, esse número retrata os novos registros notificados à SES-MG nas últimas 24h, mas que ocorreram em períodos anteriores. Desse modo, o aumento no número de óbitos registrados nas últimas 24h pode não representar um aumento na transmissão da COVID-19, mas a qualificação do sistema de informação, com encerramento de óbitos ocorridos anteriormente e que estavam em investigação.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que, a partir deste sábado (3/10/2020), o Boletim Epidemiológico não será mais publicado aos domingos. Observa-se que, aos fins de semana, há uma redução considerável das notificações lançadas pelos municípios no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). Desta forma, os registros serão divulgados de segunda a sábado, de acordo com os dados repassados pelas secretarias municipais de saúde.

Os dados continuarão a ser atualizados diariamente no portal www.coronavirus.saude.mg.gov.br/painel e estarão disponíveis para consulta. É importante ressaltar que a SES-MG faz o monitoramento diário dos indicadores relacionados à pandemia no estado.

*Total de casos confirmados: soma dos casos confirmados, que não evoluíram para óbito e dos óbitos confirmados por covid-19.

**Casos em acompanhamento: casos confirmados de covid-19, que não evoluíram para óbito, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.***Casos recuperados: casos confirmados de covid-19 que receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de 14 dias sem intercorrências.

Óbitos confirmados: óbitos confirmados para covid-19.

Considerando que o Ministério da Saúde classificou todo o país como transmissão comunitária, além da necessidade de qualificar as informações sobre a circulação do Coronavírus em Minas Gerais, desde 23/3/2020, o Boletim Informativo Diário Covid-19 publica o detalhamento apenas dos casos confirmados.

Dados parciais, sujeitos a alterações. Atualizado em 3/10/2020. Fonte: COES MINAS/COVID-19/SES-MG.

Central de Imprensa/Governo de Minas