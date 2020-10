Contra o Vasco, trio vai se ‘despedir’ temporariamente do Galo por seleções

Atlético vai sofrer desfalques com atletas que vão defender suas seleções nas partidas das Eliminatórias da Copa no mês de outubro

O Atlético vai enfrentar o Vasco no próximo domingo (4), às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro. Três jogadores devem se ‘despedir’ temporariamente do clube para reforçar seleções nos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo neste mês outubro. As baixas de Júnior Alonso, Alan Franco e Savarino devem ocorrer contra Fortaleza, Goiás e Fluminense.

O zagueiro Júnior Alonso está na lista definitiva da convocação da seleção paraguaia para os jogos contra Peru e Venezuela, nos dias 8 e 13 de outubro. Se começar contra o Vasco, no fim de semana, o atleta vai manter o feito de ser o único titular em todos os jogos do Atlético desde a retomada do futebol. Isso deve ser encerrado justamente pela convocação.

Na armação, o Galo pode ter a baixa de Alan Franco. O meia está na pré-lista da seleção do Equador e, se permanecer na relação definitiva, também será baixa nos três jogos. A seleção equatoriana vai enfrentar a Argentina e o Uruguai nos dias 8 e 13 de outubro.

No ataque, a baixa será Savarino. Na lista final da Venezuela, o jogador vai viajar com a Vinotinto para enfrentar Colômbia e Paraguai, do zagueiro Júnior Alonso. Savarino fecha a lista de selecionáveis do grupo atleticano.

Opções do argentino

Para a vaga de Alonso, Sampaoli pode usar uma dupla com Réver e Igor Rabello ou Gabriel e Rabello caso Réver ainda não esteja recuperado de uma fratura no nariz. No meio, na ausência de Alan Franco, o treinador pode optar pelos volantes Jair e Allan, com Nathan mais à frente, ou até mesmo uma configuração com Hyoran.

Já para o ataque, se quiser manter o trio que vem utilizando, Sampaoli pode colocar Marrony na vaga de Savarino pelo corredor direito, o que o jovem já fez no Vasco. Outra opção é deslocar Keno para a direita, com Marquinhos pelo corredor esquerdo. Sampaoli pode optar, ainda, por entrar com dupla de ataque, tendo Sasha, Keno, Marrony, Marquinhos e Sávio para formatar a turma da frente.

Jogos do Atlético durante o período de jogos das seleções

07.10, às 21h30 – Fortaleza x Atlético

10.10, às 21h – Atlético x Goiás

14.10, às 21h30 – Atlético x Fluminense

Compromissos das seleções com participação de jogadores do Galo

08.10, às 19h30 – Paraguai x Peru

08.10, às 21h10 – Argentina x Equador

09.10, às 18h30 – Colômbia x Venezuela

13.10, às 16h – Equador x Uruguai

13.10, às 18h – Venezuela x Paraguai