Com COVID-19, três jogadores desfalcam o América no jogo contra o Guarani

Clube informa que jogadores iniciam período de isolamento

O América informou, na noite dessa sexta-feira, que três jogadores foram diagnosticados com COVID-19. O zagueiro Sabino, o lateral-esquerdo João Paulo e o volante Flávio testaram positivo em exames de coronavírus e ficaram fora da partida contra o Guarani, neste sábado, às 11h, no Independência, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo nota oficial divulgada pelo América, os três jogadores estão em isolamento. Durante o período, eles cumprirão cronograma de trabalhos físicos com orientação remota do Núcleo de Performance do clube.

Recuperado de lesão, João Paulo voltaria a ficar à disposição do técnico Lisca depois de três jogos. Já Sabino e Flávio foram opções no banco em partidas anteriores.

Lisca já tinha o desfalque do atacante Rodolfo, com lesão muscular na coxa direita. Por outro lado, o Coelho conta com três retornos: os laterais João Paulo e Daniel Borges e o atacante Felipe Augusto, recuperados. O provável América tem Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Daniel Borges), Messias, Eduardo Bauermann, Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Léo Passos e Felipe Azevedo.

O América é o oitavo colocado da Série B, com 19 pontos, e tenta voltar a vencer depois de três jogos. Já o Guarani amarga o 18º lugar, na zona do rebaixamento, com dez pontos.