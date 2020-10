Confiante em arrancada, Cruzeiro desafia líder Cuiabá neste sábado

Duelo está marcado para este sábado, às 22h (de Brasília), na Arena Pantanal

Depois de sua melhor exibição pela Série B do Campeonato Brasileiro, diante da Ponte Preta, na última quarta-feira, o Cruzeiro voltará aos gramados para tentar emplacar uma sequência de vitórias e iniciar campanha de recuperação. O adversário da vez é o líder Cuiabá, em duelo marcado para este sábado, às 22h (de Brasília), na Arena Pantanal, no Mato Grosso.

Essa será a primeira partida de um mês decisivo para o clube celeste. Isso porque, em outubro, o Cruzeiro disputará os sete jogos finais do primeiro turno da Série B. Em entrevista recente ao Superesportes, o técnico Ney Franco destacou o objetivo de fechar essa etapa da competição com pontuação que coloque o time perto do G4. Isso exige que a Raposa vença pelo menos cinco compromissos antes do returno.

Com a vitória diante da Ponte Preta, o Cruzeiro alcançou 11 pontos e fechou a 12ª rodada no 16º lugar, deixando a zona de rebaixamento. O Sampaio Corrêa, que ocupa a 19ª colocação, no entanto, tem três jogos a menos na Série B.

Para tentar repetir a boa atuação do meio de semana, Ney Franco deverá escalar praticamente a mesma equipe que venceu a Ponte por 3 a 0. O único desfalque será o meia-atacante Airton, que levou o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão automática. Maurício será o substituto.

Um dos capitães do time, o volante Henrique comentou sobre a importância de deixar Cuiabá com uma vitória neste sábado. “Temos que ter postura, não ficar somente em palavras. Temos que colocá-las em prática, em atitudes. Isso foi o que fizemos (contra a Ponte Preta)”, disse.

“(Uma possível vitória contra o Cuiabá) Nos dá força, nos traz confiança, porque bater os que estão brigando no alto da tabela te traz confiança e esse é o espírito que o Cruzeiro está buscando”, completou.

Preocupação com o clima

Uma das preocupações do Cruzeiro para o jogo na Arena Pantanal é com relação ao clima de Mato Grosso. Segundo o site “Clima Tempo”, Cuiabá terá neste sábado máxima de 40 graus Celsius. A umidade do ar ficará entre 10% e 35%. Esse cenário pode levar a problemas respiratórios.

Cuiabá também está sofrendo com as queimadas. No dia 15 de setembro, a cidade amanheceu coberta por fumaça. O fogo já destruiu 40% do Pantanal, conforme dados do Ibama. Isso representa uma área equivalente a oito vezes o tamanho das megalópoles São Paulo e Rio de Janeiro juntas.

Cuiabá

Principal surpresa da Série B e líder com 25 pontos, o Cuiabá também vem de vitória na competição. Na última rodada, bateu o Náutico por 1 a 0, no Recife.

Para o jogo diante do Cruzeiro, o técnico Marcelo Chamusca não terá à disposição apenas o lateral Hayner, que levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Por outro lado, Anderson Conceição e Romário voltam ao time titular, enquanto Ednei, Auremir e Jean Patrick serão opções no banco de reservas.

CUIABÁ X CRUZEIRO

Cuiabá

João Carlos, Lucas Ramon, Everton Sena, Anderson Conceição e Romário; Matheus Barbosa, Rafael Gava e Elvis; Felipe Ferreira, Maxwell e Jenison. Técnico: Marcelo Chamusca

Cruzeiro

Fábio; Daniel Guedes, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Henrique e Filipe Machado; Maurício, Régis e Arthur Caíke; Sassá. Técnico: Ney Franco

Motivo: 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data e horário: 2 de outubro de 2020 (sábado), às 22h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Marcio Soares Maciel (GO)