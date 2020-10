Covid-19: Brasil registra mais de 700 mortes nas últimas 24 horas

O Brasil bateu a marca de 145 mil mortes em função da pandemia do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram 708 novos registros de vidas perdidas para a covid-19, totalizando 145.388. Outros 2.424 óbitos estão em investigação.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgados pela pasta no início da noite dessa sexta-feira (2). O órgão consolida informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país.

Conforme o balanço, o total de casos de covid-19 atingiu 4.880.523. Ontem, as secretarias de saúde acrescentaram às estatísticas 33.431 novos diagnósticos positivos da doença.

Ainda há 502.542 casos em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, outras 4.232.593 pessoas já se recuperaram da doença.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes são São Paulo (35.956), Rio de Janeiro (18.665), Ceará ( 9.047), Pernambuco (8.299) e Minas Gerais (7.502). As Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (659), Acre (664), Amapá (713), Tocantins (957) e Mato Grosso do Sul (1.326).