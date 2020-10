Strada é o carro mais vendido de setembro e Fiat volta à liderança após cinco anos

Herlander Zola, diretor da FCA para a América Latina, começou o dia às 4h30 da manhã. Mas como as notícias eram boas, estava com o sorriso estampado até o começo da noite da última quinta-feira (1º de outubro) para atender jornalistas e falar sobre um marco especial para a empresa: a nova Fiat Strada conquistou o primeiro lugar no ranking geral de vendas de setembro.

A diferença para o Chevrolet Onix foi pequena, apenas 199 unidades, mas o bastante para colocar a montadora italiana de volta à posição mais alta do pódio após um hiato de cinco anos. Com 11.842 emplacamentos, a Strada retomou a marca do primeiro trimestre de 2014, quando também esteve na liderança entre os modelos mais vendidos do Brasil.

A vocação de picape de trabalho se revela pelos números. Mais de 50% das vendas se concentram nas versões de cabine simples, especialmente a configuração Endurance – que é a mais básica, vendida por R$ 64.990.

Apesar disso, executivos da Fiat estão de olho nos consumidores interessados na versão top de linha, a Volcano, que parte de R$ 82.290. “Clientes que já eram consumidores da Fiat e tinham carros como Palio, Linea e Punto estão enxergando uma alternativa diferenciada na versão cabine dupla da Strada”, afirmou Zola.

Apesar de a indústria automobilística ainda sentir os efeitos da pandemia, com retração na produção e nos emplacamentos – situação que deve persistir até o ano que vem -, a Fiat comemorou bons números graças às suas picapes, que abocanham mais da metade das vendas da categoria. “O segmento do agronegócio e de picapes vem ganhando espaço na indústria”, explicou o executivo.

Com uma fila de 60 dias para atender os clientes de vendas diretas e um período de pelo menos um mês para retirar a Strada das concessionárias, a fabricante afirma que já aumentou sua capacidade produtiva, chegando perto de 12 mil unidades mensais.