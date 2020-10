Bolsonaro proíbe barragens a montante e prevê multa de R$ 1 bi por descumprimento

Com a lei, todas as barragens construídas dessa forma devem ser desativadas até 25 de fevereiro de 2022

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira (2) uma nova política nacional de segurança de barragens, que prevê multa máxima de até R$ 1 bilhão em caso de descumprimento.

Uma das novas regras proíbe a construção de barragens como as usadas em Brumadinho e Mariana, um método conhecido como a montante. Esse estrutura é formada por diques de contenção, que se apoiam sobre o próprio rejeito depositado.

Com a lei, todas as barragens construídas dessa forma devem ser desativadas até 25 de fevereiro de 2022. O prazo só poderá ser prorrogado em razão de inviabilidade técnica para a desativação do período previsto desde que a decisão para cada estrutura seja referendado pela autoridade licenciadora do Sistema Nacional do Meio Ambiente.

A norma foi apresentada pela senadora Leila Barros (PSB) após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro do ano passado, que deixou 259 mortos e 11 dias desaparecidos.



