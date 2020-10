Atlético oficializa empréstimo de Léo Sena ao Spezia, da Itália

Jogador ficará no clube italiano até 30 de junho de 2021

O Atlético oficializou nesta sexta-feira o empréstimo de Léo Sena ao Spezia até 30 de junho de 2021. Ao término do contrato, o clube italiano terá a opção de exercer a compra dos direitos econômicos do volante de 24 anos.

Léo Sena foi contratado pelo Galo com o auxílio de investidores, que pagaram ao Goiás R$ 4 milhões por 80% dos direitos econômicos. Sua aquisição se deu por indicação do técnico Jorge Sampaoli.

Contudo, o meio-campista não se adaptou à proposta de jogo do comandante argentino e entrou em campo apenas três vezes na temporada. Assim, houve aval para a busca de oportunidades em outra equipe.

“(Léo Sena foi) indicação do Sampaoli. Dentro daquilo que ele entende, estamos supridos na posição. Ele colocou que o Léo teria menos oportunidades, que é bom jogador, mas que poderíamos dar oportunidade dele jogar e voltar mais maduro”, explicou o diretor de futebol Alexandre Mattos.

“O clube italiano é o mesmo que concorreu com o Atlético na contratação do Léo, que fez o pedido de ganhar experiência fora do Brasil. É um ativo, está indo para um torneio de primeira linha. Pode voltar mais maduro ou até ser negociado, e o Atlético conseguir um valor quatro, cinco vezes maior do investimento”, complementou o executivo.

O Spezia conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Italiano em 2019/2020 após passar nos playoffs por Chievo (semifinal) e Frosinone (final). Nas 38 rodadas por pontos corridos, o time ficou em terceiro, com 61 pontos (17 vitórias, 10 empates e 11 derrotas).

Na Série A 2020/2021, o Spezia estreou com derrota para o Sassuolo, em casa, por 4 a 1. Depois, recuperou-se ao bater a Udinese fora, por 2 a 0. O próximo compromisso, que transmissão no Brasil pela TV Band, será contra o Milan, às 13h (de Brasília) de domingo, no San Siro, em Milão.