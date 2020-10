A turismóloga, Claudia Elane, foi a entrevistada do Passando a Limpo desta sexta-feira (02)

O programa Passando a Limpo recebeu, nesta sexta-feira (02) a turismóloga Claudia Elane. Ela comentou sobre como a pandemia afetou o turismo em Sete Lagoas.

Ela iniciou o bate papo contando que no início da doença, alguns hoteis optaram por paralizar o atendimento por não saberem como agir corretamente com relação às medidas de seguranças necessárias. Mas, mesmo em meio a toda a situação, não houve um problema maior por causa da movimentação de turistas do ramo profissional na cidade. “O Ministério chegou com algumas orientações, né? E eles tinham fechado temporariamente. Menos mal, vamos dizer assim. Mas o que a gente teve de diferencial em Sete Lagoas é que o que a gente tem que aquece nossa economia: nós temos indústrias e empresas. E isso acaba movimentando a nossa hotelaria, bares e restaurantes que forneceram, por exemplo, alimentação por delivery.”

Quando foi perguntada sobre o que acontece na cidade para ainda existir um desfalque turístico na região, Elane foi clara no ponto de vista de afirmar que existe uma falta de pertencimento e de valorização dentro da cidade. “Eu vou fazer primeiro uma comparação, e que aqui a gente não tá pra competir porque são atrativos complementares: Gruta Rei do Mato e Gruta Maquiné. As pessoas ouvem falar mais de qual? Maquiné! E aí, eu vou falar o porquê. Vários motivos, um deles: mais antiga, mas muito porque houve um investimento ali na época dos militares, do Governo Militar, esse investimento no turismo. E aí nós tivemos, por exemplo, o Governo de Minas que cuidava da Gruta do Maquiné. Então tinha uma publicidade, tinham eventos que eram levados para aquele lugar. Teve novelas que foram gravadas naquela caverna. […] Tinha ali uma publicidade daquilo, uma divulgação daquilo o tempo todo. Se você observar hoje nós temos sinalização da Gruta Rei do Mato na BR-040, mas antes a gente só tinha da Gruta do Maquiné.”

Além disso, ela comentou, ainda, sobre o cenário atual do turismo na cidade, qual é a importância dessa área e como é preciso haver mais investimento e divulgação do setor na cidade.

