Secretário de Estado de Saúde diz que volta das cirurgias eletivas é estudada pelo governo

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, anunciou na tarde desta sexta-feira que a volta das cirurgias eletivas em Minas está sendo estudada. Segundo Amaral, a possibilidade se dá por causa do aumento da disponibilidade de leitos nos hospitais, com o menor índice de internação por covid-19 desde o início da pandemia. Porém, o secretário ressaltou que é preciso cautela no retorno.

“O que nós estamos fazendo é uma nova normatização para cirurgias eletivas, que tem sido discutida com o Conselho Regional de Medicina e tem o objetivo muito claro, nós precisamos recomeçar e retornar as cirurgias eletivas, mas também precisamos ter uma garantia de que, caso haja aumento de casos ou no estado ou em alguma região, aquelas instituições hospitalares terão desabastecimento.”

Em entrevista a Rádio Itatiaia, o secretário disse que a equipe de Saúde está elaborando uma resolução que deve ser aprovada até a próxima quarta-feira (7).

“A ideia nossa é sinalizar para o retorno o mais próximo possível da normalidade da saúde no estado, lembrando que é importante termos um controle de risco, estarmos sempre com um pé atrás, sabendo que a pandemia pode voltar a crescer, por isso orientaremos os gestores a terem um mecanismo de contingência.”

Amaral ressaltou ainda que as cirurgias eletivas não são urgentes e não estavam liberadas em momentos mais críticos da pandemia por colocarem em risco a vida das pessoas.

“É importante lembrar que naquele momento em que tinha uma transmissão muito grande do vírus, que nós tínhamos um risco muito grande, não justificava fazer uma cirurgia colocando uma pessoa em risco, mas agora, que já temos a estrutura bem montada nos hospitais, já temos o controle de uma forma geral, me parece de bom senso o retorno dessas cirurgias.”