América: Coelho recebe o Guarani neste sábado pela Série B

Equipes se enfrentarão neste sábado, às 11h, no Independência, pela 13ª rodada

América e Guarani medirão forças neste sábado, às 11h, no Independência, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Superesportes traz as prováveis escalações dos times para o jogo.

O América tem um desfalque confirmado para este sábado. O atacante Rodolfo teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita e fica sob os cuidados do departamento médico.

Por outro lado, o time alviverde contará com três retornos. São eles: os laterais João Paulo e Daniel Borges e o atacante Felipe Augusto. O trio se recuperou de lesões e estão aptos para o jogo contra o Guarani.

Dessa forma, o provável América tem Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Daniel Borges), Messias, Eduardo Bauermann, Sávio (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Léo Passos e Felipe Azevedo.

Guarani

O técnico Ricardo Catalá terá que mexer no time para o duelo contra o Coelho. Ele não contará com o lateral-esquerdo Bidu e o volante Marcelo. Ambos vão cumprir suspensão automática neste sábado.

Por outro lado, o lateral-direito Cristovam está de volta ao time. Ele retoma a vaga no lugar de Pablo.

O provável Guarani tem Rafael Pin; Cristovam, Wálber, Didi, Erick Daltro; Deivid, Eduardo Person; Bruno Sávio, Murilo Rangel, Waguininho; Rafael Costa.

AMÉRICA X GUARANI

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Daniel Borges), Messias, Eduardo Bauermann, Sávio (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Léo Passos e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

Guarani

Rafael Pin; Cristovam, Wálber, Didi, Erick Daltro; Deivid, Eduardo Person; Bruno Sávio, Murilo Rangel, Waguininho; Rafael Costa. Técnico: Ricardo Catalá.

Motivo: 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, às 11h

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Adriano Barros Carneiro

Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa