Grupo Santa Helena abre mais empresas e gera novos empregos em Sete Lagoas

O GRUPO SANTA HELENA, fundado há quase 60 anos, na cidade de Sete Lagoas, consolidou-se no mercado atuando no segmento automotivo, através das empresas Pneus Santa Helena, Recapagem Santa Helena e Postos Santa Helena, Conveniência Estação e Grupo de Concessionárias Via Mondo. Ao todo, o grupo possui mais de 40 unidades.

Gerando centenas de empregos em Sete Lagoas e em várias regiões do estado, e até fora dele, a Santa Helena não mede esforços para continuar crescendo, num mercado cada vez mais desafiador e com tantos obstáculos, potencializados com o advento da pandemia do covid-19.

Seguindo a máxima de que o sucesso não é definitivo, e que os problemas não são fatais, sabedores de que o importante é a coragem para seguir em frente e buscar novos desafios, a diretoria do grupo está com uma grande novidade para os Sete-lagoaos:

“Após um período de estudos e grandes negociações, temos o prazer de informar a população de Sete Lagoas, que o Grupo Santa Helena está expandido seus negócios com mais 2 concessionárias na cidade, o que vai gerar renda e muitos novos empregos para a região. Iremos abrir as portas de uma concessionária Jeep e outra Fiat, a partir de novembro deste ano, justamente no mês de aniversário de Sete Lagoas.” Afirmou Airton Machado, um dos diretores proprietários.

Devido ao crescimento do Grupo Santa Helena, a empresa busca novos profissionais na cidade. Inicialmente, serão mais de 40 vagas diretas, conforme listado abaixo:

• Vendedor de veículos

• Assistente de vendas

• Auxiliar F&I

• Entregador Técnico

• Recepcionista

• Chefe de Oficina

• Mecânico

• Auxiliar de mecânico

• Consulto Técnico

• Estoque

• Balconista de Peças

• Lavador de veículos

• Gerente de Vendas

• Gerente Pós-vendas

• Garantista

• Controle de estoque

• Motorista de peças

Interessados podem enviar o currículo para o email: recrutamento@desenvolvertalentos.com.br ou entregar na recepção do Grupo Santa Helena no endereço: Rua. Carlos Antônio Giordane, 1406.

Demais informações podem ser obtidas no telefone: (31) – 2106-6000.