APAE Sete Lagoas comemora 50 anos com Boi no Rolete via Drive Thru e apresentação de bandas em live´s e drive in

DIA 03/10/2020

Sábado

15:00 – Abertura oficial do evento;

15:15 – Início da apresentação de George Machado, Gláucia e Mari Coutinho;

16:00 – Intervalo, apresentação do processo do boi no rolete e agradecimentos;

16:30 – Início da apresentação de Léo Ferrera;

17:15 – Intervalo e agradecimentos;

17:30 – Início da apresentação da Banda NoLabel;

19:00 – Encerramento e agradecimento.

DIA 04/10/2020

Domingo

10:00 – Abertura oficial do evento

10:15 – Início da apresentação da Bateria Show de Bola;

11:00 – Intervalo, apresentação da distribuição dos marmitex e boi no rolete e agradecimentos;

11:30 – Início da apresentação da dupla Zé Victor e Gabriel;

12:15 – Intervalo e agradecimentos;

12:30 – Início da apresentação da Dupla Vitor e Fabiano;

14:00 – Encerramento e agradecimento.

BOI NO ROLETE

Essa atividade de assar um boi no rolete dura mais de 20 horas com constante vigilia e cuidados proporcionando uma das carnes mais saborosas da gastronomia.

Com uma constante brasa no chão o boi vai sendo assado progressivamente e liberando todos os sabores e sucos na carne que a deixam ainda mais saborosa.

Para comandar esses assados de grande porte o nosso Chef assador internacional Márcio Silva que esteve em 2019 em turnê pela Europa desenvolvendo deliciosos churrascos e que elaborou uma equipe de entusiastas da carne para o auxiliarem para a realização desse assado de aproximadamente 20 horas nesse evento com tanta importância para a causa da APAE.